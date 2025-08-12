Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup)
(19h30, 12/8, lượt cuối bảng A) Cả 2 đội đều đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng vẫn muốn giành trọn 3 điểm để chia tay trong danh dự.
19h30, 13/8, bảng A |
Điểm
Boma
Safira Ika
Khomariyah
Shalika Aurelia
Puspita
Baiq Amiatun
Victoria de Zeeuw
Frederica Nahon
Joska de Rouw
Warps
Octavia
Điểm
Boravy
Sreilas
Sreyroth
Chhiv
Sok Li
Sothea
Maysam
Sovanmony
Saody
Sreybol
Sreyleak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Không nằm ngoài dự đoán, cả Campuchia lẫn Indonesia đều phải nhận những trận thua đậm đà trước ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan. Toàn thua sau 2 trận nên bộ đôi này cũng đã phải sớm nói lời chia tay giải.
So về thực lực, Indonesia được đánh giá cao hơn. Lý do, đội bóng nữ xứ Vạn đảo sở hữu một số cầu thủ có dòng máu lai nên có thể hình và thể lực tốt hơn.
Trong 5 trận gần nhất, nữ Indonesia thắng 1 và thua 4. Thành tích của nữ Campuchia có phần khá hơn đôi chút với 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Campuchia là trước Saudi Arabia diễn ra ở một trận giao hữu.
(Bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam có bàn thắng thứ 7 do công của Tuyết Dung.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2025 12:22 PM (GMT+7)