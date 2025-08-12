Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Indonesia

(19h30, 12/8, lượt cuối bảng A) Cả 2 đội đều đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng vẫn muốn giành trọn 3 điểm để chia tay trong danh dự.

19h30, 13/8, bảng A |

Nữ Indonesia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup) - 1
Nữ Campuchia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup) - 1
Boma, Safira Ika, Khomariyah, Shalika Aurelia, Puspita, Baiq Amiatun, Victoria de Zeeuw, Frederica Nahon, Joska de Rouw, Warps, Octavia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup) - 1
Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreybol, Sreyleak

Không nằm ngoài dự đoán, cả Campuchia lẫn Indonesia đều phải nhận những trận thua đậm đà trước ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan. Toàn thua sau 2 trận nên bộ đôi này cũng đã phải sớm nói lời chia tay giải.

So về thực lực, Indonesia được đánh giá cao hơn. Lý do, đội bóng nữ xứ Vạn đảo sở hữu một số cầu thủ có dòng máu lai nên có thể hình và thể lực tốt hơn.

Trong 5 trận gần nhất, nữ Indonesia thắng 1 và thua 4. Thành tích của nữ Campuchia có phần khá hơn đôi chút với 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Campuchia là trước Saudi Arabia diễn ra ở một trận giao hữu.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup) - 1

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Tuyết Dung lập siêu phẩm ấn định (ASEAN Cup) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - Việt Nam: Tuyết Dung lập siêu phẩm ấn định (ASEAN Cup) (Hết giờ)

(Bảng A giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam có bàn thắng thứ 7 do công của Tuyết Dung.

Bấm xem >>

Theo DA (tổng hợp)

