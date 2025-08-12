Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Indonesia - nữ Campuchia: Quyết đấu vì danh dự (ASEAN Cup)

19h30, 13/8, bảng A | Nữ Indonesia 0 - 0 Nữ Campuchia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Indonesia vs Nữ Campuchia Nữ Campuchia Điểm Boma Safira Ika Khomariyah Shalika Aurelia Puspita Baiq Amiatun Victoria de Zeeuw Frederica Nahon Joska de Rouw Warps Octavia Điểm Boravy Sreilas Sreyroth Chhiv Sok Li Sothea Maysam Sovanmony Saody Sreybol Sreyleak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Indonesia Nữ Indonesia Nữ Campuchia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Boma, Safira Ika, Khomariyah, Shalika Aurelia, Puspita, Baiq Amiatun, Victoria de Zeeuw, Frederica Nahon, Joska de Rouw, Warps, Octavia Boravy, Sreilas, Sreyroth, Chhiv, Sok Li, Sothea, Maysam, Sovanmony, Saody, Sreybol, Sreyleak

Không nằm ngoài dự đoán, cả Campuchia lẫn Indonesia đều phải nhận những trận thua đậm đà trước ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan. Toàn thua sau 2 trận nên bộ đôi này cũng đã phải sớm nói lời chia tay giải.

So về thực lực, Indonesia được đánh giá cao hơn. Lý do, đội bóng nữ xứ Vạn đảo sở hữu một số cầu thủ có dòng máu lai nên có thể hình và thể lực tốt hơn.

Trong 5 trận gần nhất, nữ Indonesia thắng 1 và thua 4. Thành tích của nữ Campuchia có phần khá hơn đôi chút với 1 thắng, 1 hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Campuchia là trước Saudi Arabia diễn ra ở một trận giao hữu.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn