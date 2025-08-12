Cựu sao tuyển Đức quấn quýt bên bạn gái siêu mẫu, bị vợ cũ tố vô tâm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Cựu sao tuyển Đức quấn quýt bên bạn gái siêu mẫu, bị vợ cũ tố vô tâm

Sự kiện: Borussia Dortmund
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận đấu chia tay của Mats Hummels có bạn gái của anh đến dự, nhưng không có vợ cũ và con trai.

  

Trung vệ Mats Hummels đã giải nghệ và mới đây Dortmund đã tổ chức trận đấu tri ân anh. Trận giao hữu gặp Juventus chứng kiến 80.000 người đến sân vận động để chia tay một trong những trung vệ tốt nhất từng khoác áo CLB, và Hummels đeo băng thủ quân của Dortmund trong 18 phút đầu trận.

Mats Hummels chia tay bóng đá sau trận giao hữu Dortmund - Juventus

Mats Hummels chia tay bóng đá sau trận giao hữu Dortmund - Juventus

Trong buổi chia tay, Hummels có mang theo cả bạn gái hiện tại của anh là người mẫu trẻ hơn 10 tuổi Nicola Cavanis. Tuy nhiên trong ngày này anh lại không có cậu con trai Ludwig đi cùng, và sau trận đấu, vợ cũ của Hummels là Cathy đã tố rằng anh thờ ơ với con mình.

Bạn gái người mẫu của Hummels xuất hiện trong trận đấu chia tay

Bạn gái người mẫu của Hummels xuất hiện trong trận đấu chia tay

Cathy cho biết mình và con trai không hề biết gì về trận đấu đó, cho tới khi họ đọc được tin trên báo chí giữa lúc hai mẹ con nghỉ hè ở Bavaria. Cathy khẳng định trên mạng xã hội rằng mình không cố ý vắng mặt ở trận đấu, mà là Hummels đã không mời.

Cathy Hummels đăng ảnh con trai biết được về trận đấu chia tay của bố qua đọc báo, và cả 2 mẹ con không được mời

Cathy Hummels đăng ảnh con trai biết được về trận đấu chia tay của bố qua đọc báo, và cả 2 mẹ con không được mời

Hummels chia tay vợ cũ vào năm 2022 sau 7 năm hôn nhân, và 1 năm sau anh bắt đầu hẹn hò với người mẫu Cavanis, người đã góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu trời trang lớn. Cathy thì cho biết sau khi ly dị, cô gần như nuôi con một mình.

Hummels bên cạnh bạn gái hiện tại, Cavanis

Hummels bên cạnh bạn gái hiện tại, Cavanis

Cathy Hummels trước khi cưới Mats Hummels đã từng là một phóng viên và MC truyền hình. Người phụ nữ sinh năm 1988 này gặp khá nhiều điều tiếng, trong đó có việc cô này dùng những chương trình bàn về chữa trầm cảm trên mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và ăn phần trăm lợi nhuận.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Video bóng đá Dortmund - Juventus: Tri ân Hummels, siêu phẩm chốt hạ
Video bóng đá Dortmund - Juventus: Tri ân Hummels, siêu phẩm chốt hạ

Dortmund đã có màn tri ân đầy xúc động với Mats Hummels trước thềm mùa giải mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 11:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Borussia Dortmund Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN