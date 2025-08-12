Cựu sao tuyển Đức quấn quýt bên bạn gái siêu mẫu, bị vợ cũ tố vô tâm

Trung vệ Mats Hummels đã giải nghệ và mới đây Dortmund đã tổ chức trận đấu tri ân anh. Trận giao hữu gặp Juventus chứng kiến 80.000 người đến sân vận động để chia tay một trong những trung vệ tốt nhất từng khoác áo CLB, và Hummels đeo băng thủ quân của Dortmund trong 18 phút đầu trận.

Mats Hummels chia tay bóng đá sau trận giao hữu Dortmund - Juventus

Trong buổi chia tay, Hummels có mang theo cả bạn gái hiện tại của anh là người mẫu trẻ hơn 10 tuổi Nicola Cavanis. Tuy nhiên trong ngày này anh lại không có cậu con trai Ludwig đi cùng, và sau trận đấu, vợ cũ của Hummels là Cathy đã tố rằng anh thờ ơ với con mình.

Bạn gái người mẫu của Hummels xuất hiện trong trận đấu chia tay

Cathy cho biết mình và con trai không hề biết gì về trận đấu đó, cho tới khi họ đọc được tin trên báo chí giữa lúc hai mẹ con nghỉ hè ở Bavaria. Cathy khẳng định trên mạng xã hội rằng mình không cố ý vắng mặt ở trận đấu, mà là Hummels đã không mời.

Cathy Hummels đăng ảnh con trai biết được về trận đấu chia tay của bố qua đọc báo, và cả 2 mẹ con không được mời

Hummels chia tay vợ cũ vào năm 2022 sau 7 năm hôn nhân, và 1 năm sau anh bắt đầu hẹn hò với người mẫu Cavanis, người đã góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu trời trang lớn. Cathy thì cho biết sau khi ly dị, cô gần như nuôi con một mình.

Hummels bên cạnh bạn gái hiện tại, Cavanis

Cathy Hummels trước khi cưới Mats Hummels đã từng là một phóng viên và MC truyền hình. Người phụ nữ sinh năm 1988 này gặp khá nhiều điều tiếng, trong đó có việc cô này dùng những chương trình bàn về chữa trầm cảm trên mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm và ăn phần trăm lợi nhuận.