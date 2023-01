Nóng nhất thể thao sáng 28/1: "Tsitsipas là đối thủ mạnh nhất của Djokovic"

"Tsitsipas là đối thủ mạnh nhất của Djokovic ở Australian Open 2023"

Mats Wilander, huyền thoại từng giành 7 Grand Slam đánh đơn đã hết lời ca ngợi Stefanos Tsitsipas sau khi tay vợt người Hy Lạp giành quyền vào chung kết Australian Open 2023 với Novak Djokovic (29/1). Thậm chí, Wilander cho rằng Tsitsipas chính là chướng ngại khó khằn nhất của Nole trong hành trình hướng tới chức vô địch Australian Open thứ 10:

"Mùa giải 2022 diễn ra không suôn sẻ với Tsitsipas nhưng rốt cục, cậu ấy vẫn xếp thứ 3 thế giới. Giờ đây, cậu ấy cứ như thể một người khác với phong độ lẫn thái độ tốt hơn. Stefanos đang đi đúng hướng và là đối thủ mạnh nhất mà Djokovic đối mặt tại Australian Open cho đến nay”, trích lời Wilander trên Eurosport.

Mỹ nhân châu Á được dự đoán lọt vào 10 chung kết Grand Slam nữa

Liên quan tới trận chung kết đơn nữ Australian Open, huyền thoại Mats Wilander nhận định Elena Rybakina được đánh giá cao hơn Aryna Sabalenka. Thậm chí chứng kiến chặng đường của mỹ nhân người Kazakhstan, từ khi vô địch Wimbledon 2022 tới trước chung kết Australian Open 2023, cựu tay vợt 58 tuổi tự tin dự đoán: "Rybakina sẽ lọt vào 10 trận chung kết Grand Slam trong 5 năm tới nhờ lối chơi và cá tính của mình".

Em trai Tyson Fury thượng đài với Jack Paul vì tiền

Trên chương trình phát thanh The Disruptors, Tommy Fury thẳng thừng thừa nhận quyết định nhận lời so găng với Jack Paul của anh hoàn toàn xuất phát từ lí do tiền bạc. Bên cạnh đó, em trai của Tyson Fury tuyên bố sẽ nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 9, đồng thời khiến Youtuber người Mỹ hối hận vì thách đấu anh.

Mercedes chia tay "át chủ bài" trước mùa giải mới

Mới đây, đội đua Mercedes vừa gây sốc khi nói lời chia tay kỹ sư chủ chốt James Vowles trong bối cảnh mùa giải 2023 sẽ khởi tranh vào ngày 5/3 (ở Bahrain GP). Vowles gây tiếng vang khi làm việc cho Brawn GP (2009) và Mercedes (2010-2022), giúp hai đội đua giành chức vô địch F1. Từ mùa giải 2023, ông gia nhập Williams với vai trò lãnh đội.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-28/1-34tsitsipas-la-doi-thu-manh-nhat-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-28/1-34tsitsipas-la-doi-thu-manh-nhat-cua-djokovic34-c28a47339.html