Đội trưởng bóng chuyền nữ Thái Lan ngán ngẩm: Không thể cản ĐT nữ Việt Nam

👏 Đội trưởng tuyển Thái Lan ngợi khen đội tuyển Việt Nam

Tại chặng 2 SEA V.League 2025 diễn ra vào ngày 10/8 tại thành phố Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã bất ngờ để thua đội chủ nhà Việt Nam với tỷ số 2-3 trong trận đấu kịch tính, bất chấp việc tuyển Thái Lan dẫn trước 2-0 set đầu. Chiến thắng này giúp Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch ở chặng 2 SEA V.League, và còn lần đầu tiên đánh bại Thái Lan sau nhiều năm.

Acharaporn khẳng định "Không thể ngăn cản ĐT nữ Việt Nam"

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan, Acharaporn Kongyot, sau trận đấu đã thẳng thắn thừa nhận về sức mạnh và sự khó chịu của đội tuyển Việt Nam: “Chúng tôi không thể ngăn cản các cô gái Việt Nam hôm nay. Họ có những tuyển thủ có khả năng kết thúc điểm số rất sắc bén, đặc biệt là trong những thời điểm quyết định. Dù Thái Lan có lúc chơi tốt, dẫn trước 2 set, nhưng cách họ kiểm soát trận đấu và thay đổi nhịp độ rất nhanh khiến đội chúng tôi gặp nhiều khó khăn”.

Chị cũng chia sẻ thêm về những vấn đề của đội Thái khi không thể thay đổi được nhịp độ trận đấu kịp thời, điều đã ảnh hưởng từ giải Nations League trước đó và chưa được cải thiện trong trận này. “Việc không khống chế điểm số của đối thủ đã khiến chúng tôi dần mất thế trận và thua trong ba set cuối. Đây là bài học quan trọng để đội có thể trở lại mạnh mẽ tại giải vô địch thế giới sắp tới”, Acharaporn nói.

😟 Tờ Siamsport lo cho đội tuyển Thái Lan

Trong khi đó, trang Siamsport nhận định, trận thắng của Việt Nam là dấu mốc lịch sử mới, làm gián đoạn chuỗi thắng liên tiếp của Thái Lan tại SEA V.League với 8 chức vô địch trước đó. Sự đồng lòng cùng tinh thần kiên cường của các cô gái Việt Nam, cùng khả năng phối hợp ngày càng chuyên nghiệp, đã tạo nên sức mạnh vượt trội trong những thời điểm then chốt của trận đấu.

Thái Lan có kế hoạch trở lại mạnh mẽ sau thất bại này, với giải vô địch thế giới 2025 được tổ chức ngay tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9, nơi đội tuyển này sẽ phải điều chỉnh chiến thuật và cải thiện nhịp độ thi đấu để lấy lại vị thế vốn có.