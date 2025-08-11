ĐT nữ U21 Việt Nam đấu U21 Argentina, 4 set "nghẹt thở" ở bóng chuyền thế giới

Tâm điểm ngày 11/8 là trận đấu căng thẳng giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và U21 Argentina, quyết định ngôi nhất, nhì bảng khi cả hai đều có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Linh đã gây bất ngờ với chuỗi thắng trước Indonesia, Serbia và Canada, dù hiện xếp sau Argentina do kém tỉ lệ thắng set.

Tuyển U21 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ, chúng ta dẫn trước Argentina ở set 1

Trước đối thủ mạnh và cũng toàn thắng tuyệt đối 3 trận, U21 Việt Nam vẫn trình diễn phong độ ấn tượng, nổi bật với tấn công đa dạng và phòng ngự chắc chắn. Đặc biệt, ngôi sao Đặng Thị Hồng thể hiện khả năng ghi điểm xuất sắc, liên tục mang đến những pha bật đà cắt bóng sắc sảo nhưng Argentina vẫn là đội bóng xuất sắc hơn.

4 set căng thẳng, đẳng cấp lên tiếng

Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina thực sự là một màn kịch tính với nhiều điểm nhấn đáng nhớ. Ở set 1, U21 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn U21 Argentina với tỉ số 25-10, mở ra cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, sự bùng nổ này không kéo dài khi sang set 2, U21 Argentina nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, thiết lập hàng chắn rát và tinh thần hồi phục mạnh mẽ, giành lại thế trận với chiến thắng 25-20.

Các set tiếp theo, sự vượt trội về thể hình và kinh nghiệm giúp U21 Argentina liên tục tạo ra khoảng cách điểm số, khiến U21 Việt Nam có phần chùng xuống và mắc nhiều sai sót. Chúng ta lần lượt để thua set 3, set 4 với tỷ số 15-25, 14-25.

Thua 1-3 (25-10, 20-25, 15-25 và 14-25), U21 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới 2025.

U21 Việt Nam vẫn xếp nhì bảng A

Trận thua không ảnh hưởng tới thứ hạng và suất đi tiếp vào vòng 1/16. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh hiện đang có 9 điểm sau 4 trận, đang xếp thứ nhì bảng A, sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng với U21 Puerto Rico vào 13h, 12/8.