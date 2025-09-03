Nóng nhất thể thao sáng 3/9: Bạn trai Sabalenka tiết lộ thêm về Djokovic

Bạn trai Sabalenka tiết lộ thêm về Djokovic

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Georgios Frangulis, bạn trai của Aryna Sabalenka, tiết lộ lý do vì sao họ rất thân thiết với Novak Djokovic. "Novak luôn là thần tượng của tôi, từ trước cả khi chúng tôi trở thành bạn bè. Anh là nguồn cảm hứng cho tôi tiến lên trong công việc. Khi có cơ hội sở hữu CLB Le Mans (Pháp), tôi đã đề nghị Djokovic cùng đầu tư. Anh ấy cảm thấy thích thú ngay lập tức và từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân".

Georgios Frangulis, bạn trai của Aryna Sabalenka, tiết lộ đã rủ Djokovic đầu tư vào bóng đá

"The Rock" giảm 27kg để vào vai huyền thoại MMA

Tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 vừa qua, võ sĩ WWE kiêm diễn viên Dwayne Johnson (biệt danh The Rock) khiến tất cả ngỡ ngàng với thân hình của mình. Theo tiết lộ, The Rock đã giảm tới 27kg để đóng vai huyền thoại MMA, Mark Kerr trong bộ phim The Smashing Machine. Bộ phim này nhận được tràng pháo tay dài tới 15 phút khiến The Rock rơi nước mắt.

Serbia dễ dàng vượt qua vòng bảng giải vô địch bóng rổ châu Âu

Với sự hiện diện của ngôi sao số 1 tại NBA hiện tại, Nikola Jokic, ĐT bóng rổ Serbia dễ dàng giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất sớm một vòng đấu. Họ toàn thắng cả 4 trận trước CH Séc, Bồ Đào Nha, Estonia, Latvia. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mang tính chất thủ tục bởi cả hai đã giành quyền đi tiếp.

Hamilton gặp áp lực lớn trước chặng đua tại Italia

Theo chuyên gia Ian Parkes đánh giá Lewis Hamilton đang gặp áp lực lớn trước chặng đua tại Monza (Italia) vào chủ nhật tới đây. Đây được coi là "sân nhà" của đội đua Ferrari nên kỳ vọng của CĐV rất lớn. Trong khi đó, Hamilton lại đang có phong độ không tốt. Chặng đua gần nhất, tay đua người Anh không thể hoàn thành chặng và còn bị phạt vì 2 lần vượt tốc độ khi cờ vàng xuất hiện.

Lộ diện đội phó thứ 5 của đội châu Âu tại Ryder Cup 2025

Đội trưởng của ĐT châu Âu tại Ryder Cup 2025, Luke Donald vừa tuyên bố đội phó thứ 5 và cũng là đội phó cuối cùng của đội là golf thủ Alex Noren. Tay golf người Thụy Điển sẽ cùng Francesco và Edoardo Molinari, Thomas Bjørn và José María Olazábal làm "đội chiến thuật" của đội tuyển châu Âu tại Ryder Cup lần này.