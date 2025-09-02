Nóng nhất thể thao sáng 2/9: Djokovic tiết lộ giấc mơ ở US Open 2025

Djokovic tiết lộ giấc mơ ở US Open 2025

Novak Djokovic đang có màn trình diễn xuất sắc tại US Open 2025. Tay vợt người Serbia giành vé vào tứ kết đối đầu Taylor Fritz, dù phải đối mặt với chấn thương trong suốt giải đấu. Anh trở thành tay vợt đầu tiên lọt vào tứ kết hoặc xa hơn tại cả 4 Grand Slam trong 9 mùa giải khác nhau, với cơ hội chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Djokovic sẵn sàng hướng tới sự thăng hoa ở US Open 2025

Djokovic đã tiết lộ giấc mơ ở US Open 2025: "Vài năm qua, tôi học được cách tập trung vào từng trận đấu. Tôi mơ về việc giành thêm 1 Grand Slam, và sẽ tuyệt vời nếu làm được điều đó tại đây. Nhưng tôi không thể nghĩ quá xa, mà cần tập trung vào những gì cần làm để thắng trận tiếp theo. Màn trình diễn trước Struff là tốt nhất của tôi tại giải. Hy vọng tôi có thể duy trì phong độ này".

Người ăn cắp mũ của trẻ con ở US Open lên tiếng xin lỗi

Piotr Szczerek, người đàn ông gây phẫn nộ trên mạng sau khi lấy cắp chiếc mũ của tay vợt tại Majchrzak tặng cho một người hâm mộ nhí, đã chính thức đưa ra lời xin lỗi chân thành. Người đàn ông này viết trên mạng xã hội: "Liên quan đến sự việc xảy ra trong trận đấu của Kamil Majchrzak tại US Open, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới cậu bé bị ảnh hưởng, gia đình em, người hâm mộ và chính tay vợt. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc cảm xúc dâng trào và đám đông ăn mừng chiến thắng, tôi lầm tưởng tay vợt đưa chiếc mũ cho tôi".

Zverev phải tiêm thuốc giảm đau ở US Open

Zverev dính chấn thương khi tham gia US Open 2025 nên anh gặp khó khăn, từ đó dẫn tới việc bị loại sớm. Tay vợt người Đức tiết lộ bản thân phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu: "Đúng là cơn đau lưng có ảnh hưởng đến cú giao bóng. Nhưng đó không phải lý do khiến tôi thua. Tôi thua vì tôi thực sự chơi tệ, và đó là sự thật. Cơn đau lưng sẽ không biến mất cho đến khi tôi tiêm thuốc. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nói đó không phải lý do".

Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Joe Bugner qua đời ở tuổi 75

Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Joe Bugner đã qua đời ở tuổi 75 ở viện dưỡng lão tại Brisbane, Australia. Trong sự nghiệp kéo dài 32 năm, Bugner tham gia nhiều trận đấu lớn, đối đầu với các tên tuổi như Henry Cooper, Muhammad Ali, Joe Frazier và Frank Bruno. Ông từng thách đấu Ali tranh đai vô địch thế giới vào năm 1975 nhưng thua điểm.