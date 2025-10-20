Nottingham Forest bổ nhiệm HLV trưởng mới, người từng gây sốc với "ngựa ô" Burnley

Tờ Telegraph cho biết CLB Nottingham Forest đã quyết định bổ nhiệm HLV trưởng Sean Dyche vào cương vị dẫn dắt đội bóng, thay thế cho Ange Postecoglou. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và Dyche sẽ dẫn dắt Nottingham giữa tuần này khi họ gặp Porto ở Europa League (2h, 24/10).

Sean Dyche

Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea trên sân nhà hôm thứ Bảy, Nottingham Forest đã sa thải Postecoglou chỉ sau 39 ngày làm việc, nhiệm kỳ HLV trưởng ngắn thứ 2 trong lịch sử Premier League. Ông chủ Evangelos Marinakis của Nottingham đã phải muối mặt ra quyết định này, hồi đầu mùa tỷ phú người Hy Lạp đã sa thải Nuno Santo do mâu thuẫn giữa họ, mặc dù Santo giúp CLB đoạt vé dự cúp châu Âu.

Theo nguồn tin, Marinakis đã nhanh chóng liên hệ với Dyche để mời ông trở lại CLB cũ. Sean Dyche khi còn thi đấu là trung vệ của đội trẻ Nottingham Forest dưới trướng HLV huyền thoại Brian Clough, nhưng chưa 1 lần ra sân ở đội 1 trước khi chuyển đi.

Dyche sẽ có trọng trách vực dậy Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 18 trên BXH. 8 trận dẫn dắt của Postecoglou không mang lại một trận thắng nào và đội bóng đang rệu rã về mặt lối chơi lẫn tinh thần kể từ lúc HLV Santo bị cách chức.

Năm nay 54 tuổi, HLV Sean Dyche nổi danh nhờ 10 năm dẫn dắt Burnley với lối chơi khó chịu, dùng bóng dài và các tình huống cố định làm công cụ chiến thắng nếu cần. Burnley với tiềm lực nghèo nàn vẫn giành được vé dự cúp châu Âu dưới thời Dyche, nên khi họ xuống hạng Dyche đã được Everton mời chào. Tuy nhiên Dyche chỉ ở Everton được 2 năm trước khi bị sa thải.