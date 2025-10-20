Nottingham Forest bổ nhiệm HLV trưởng mới, người từng gây sốc với "ngựa ô" Burnley

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Nottingham Forest bổ nhiệm HLV trưởng mới, người từng gây sốc với "ngựa ô" Burnley

Sự kiện: Nottingham Forest Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nottingham Forest đã chọn ra HLV mới thay thế Ange Postecoglou, người vừa bị sa thải hôm thứ Bảy.

   

Tờ Telegraph cho biết CLB Nottingham Forest đã quyết định bổ nhiệm HLV trưởng Sean Dyche vào cương vị dẫn dắt đội bóng, thay thế cho Ange Postecoglou. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và Dyche sẽ dẫn dắt Nottingham giữa tuần này khi họ gặp Porto ở Europa League (2h, 24/10).

Sean Dyche

Sean Dyche

Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea trên sân nhà hôm thứ Bảy, Nottingham Forest đã sa thải Postecoglou chỉ sau 39 ngày làm việc, nhiệm kỳ HLV trưởng ngắn thứ 2 trong lịch sử Premier League. Ông chủ Evangelos Marinakis của Nottingham đã phải muối mặt ra quyết định này, hồi đầu mùa tỷ phú người Hy Lạp đã sa thải Nuno Santo do mâu thuẫn giữa họ, mặc dù Santo giúp CLB đoạt vé dự cúp châu Âu.

Theo nguồn tin, Marinakis đã nhanh chóng liên hệ với Dyche để mời ông trở lại CLB cũ. Sean Dyche khi còn thi đấu là trung vệ của đội trẻ Nottingham Forest dưới trướng HLV huyền thoại Brian Clough, nhưng chưa 1 lần ra sân ở đội 1 trước khi chuyển đi.

Dyche sẽ có trọng trách vực dậy Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 18 trên BXH. 8 trận dẫn dắt của Postecoglou không mang lại một trận thắng nào và đội bóng đang rệu rã về mặt lối chơi lẫn tinh thần kể từ lúc HLV Santo bị cách chức.

Năm nay 54 tuổi, HLV Sean Dyche nổi danh nhờ 10 năm dẫn dắt Burnley với lối chơi khó chịu, dùng bóng dài và các tình huống cố định làm công cụ chiến thắng nếu cần. Burnley với tiềm lực nghèo nàn vẫn giành được vé dự cúp châu Âu dưới thời Dyche, nên khi họ xuống hạng Dyche đã được Everton mời chào. Tuy nhiên Dyche chỉ ở Everton được 2 năm trước khi bị sa thải.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Choáng Chủ tịch Nottingham Forest muốn tự làm HLV, 2 ứng viên "xịn" chờ việc
Choáng Chủ tịch Nottingham Forest muốn tự làm HLV, 2 ứng viên "xịn" chờ việc

Nottingham Forest đang khiến làng bóng đá Anh xôn xao khi rộ tin Chủ tịch - tỷ phú Evangelos Marinakis cân nhắc khả năng tự đảm nhiệm vai trò HLV tạm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp Telegraph) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2025 15:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nottingham Forest Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN