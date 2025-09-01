Nóng nhất thể thao sáng 1/9: Sinner nhận cảnh báo sau set thua đầu tiên ở US Open

Bại tướng cảnh báo Sinner

Trả lời phỏng vấn Tennis Up To Date, Denis Shapovalov đã hết lời ca ngợi Jannik Sinner sau khi nhận thất bại trước tay vợt số 1 thế giới vòng vòng 3 US Open với tỷ số 3-1. Đây cũng là set thua đầu tiên của Sinner ở giải đấu năm nay. Vì vậy, Shapovalov cảnh báo sẽ có nhiều tay vợt đủ sức gây khó khăn cho Sinner như cách anh đã làm:

Sinner đã tiến vào vòng 4 US Open

“Sinner đã đã làm quá tốt việc lật ngược thế trận khi bị dẫn 0–3 ở set thứ 3. Tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm hôm nay, cố gắng chơi ổn định hơn nữa. Tôi đã gây khó khăn cho Jannik hôm nay, vậy thì ai dám nói những tay vợt khác không thể làm điều tương tự?”, trích lời Shapovalov.

Medvedev chia tay HLV lâu năm

Mới đây, Daniil Medvedev thông báo sẽ ngừng hợp tác với HLV Gilles Cervara - người đã đồng hành với anh suốt 8 năm qua. Bên cạnh đó, tay vợt cựu số 1 thế giới cũng chia tay HLV thể lực Eric Hernandez.

Quyết định này đến không lâu sau khi Medvedev bị loại ngay vòng 1 US Open. Trong quá khứ, chuyên gia Gilles Cervara góp công giúp Medvedev đoạt 20 danh hiệu, bao gồm 1 Grand Slam và vươn lên số 1 ATP. Hiện tại, anh đã tụt xuống hạng 13 thế giới.

Anthony Joshua tái xuất vào tháng 1/2026, chờ Tyson Fury

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, ông bầu Eddie Hearn tiết lộ Anthony Joshua đang lên kế hoạch trở lại boxing vào năm 2026, thậm chí sẵn sàng thượng đài với Tyson Fury ngay tháng 1. Kể từ sau trận thua Daniel Dubois hồi tháng 9/2024, Joshua vẫn phải tập trung bình phục chấn thương khuỷu tay.

Sếp lớn Mercedes thừa nhận nhớ "kẻ thù" cũ ở Red Bull

Trả lời truyền thông trước Dutch GP, lãnh đội Mercedes, Toto Wolff tiết lộ ông đã nhắn tin hỏi thăm với Christian Horner, cựu lãnh đội Red Bull.

Cách đây chưa lâu, Christian Horner chính thức bị Red Bull sa thải sau 20 năm gắn bó. Suốt quãng thời gian tại vị, ông có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với người đồng cấp Toto Wolff, tạo nên những màn "khẩu chiến" đầy thú vị giữa 2 nhà quản lí thể thao danh tiếng.