Nóng nhất thể thao sáng 31/8: "Alcaraz giỏi hơn cả Federer, Nadal và Djokovic ở tuổi 22”

🎾 “Alcaraz giỏi hơn cả Federer, Nadal và Djokovic ở tuổi 22”

Huyền thoại quần vợt John McEnroe vừa khiến giới tennis dậy sóng khi đưa ra nhận định táo bạo về Carlos Alcaraz – ứng viên nặng ký cho chức vô địch US Open năm nay.

Alcaraz (bên trái) được đánh giá còn giỏi hơn Djokovic

Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ ấn tượng ở Flushing Meadows khi thắng gọn cả hai trận mở màn mà không để thua set nào. Với danh hiệu Roland Garros 2025 trong tay và ngôi á quân Wimbledon, Alcaraz đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chiếc cúp Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp.

Phát biểu trên ESPN, McEnroe khẳng định: “Chưa từng có ai ở tuổi 22 xuất sắc hơn Alcaraz – kể cả Federer, Nadal hay Djokovic”.

Ông còn phân tích thêm: “Trong bất kỳ môn thể thao nào, bạn luôn muốn hai ngôi sao chạm trán nhau khi cả hai đạt phong độ đỉnh cao. Theo tôi, nếu cả hai đều chơi tốt nhất, Alcaraz là tay vợt toàn diện hơn so với Jannik Sinner. Nhưng nếu cậu ấy chỉ đạt A- hoặc thấp hơn, Sinner sẽ giành chiến thắng. Đó chính là điểm mấu chốt”.

🔥Raducanu tập với “nam giới” sau thất bại tại US Open?

Emma Raducanu đã được khuyến nghị nên tập luyện với các tay vợt nam để làm quen với sức mạnh và tốc độ của những ngôi sao nữ hàng đầu, sau khi để thua chóng vánh trước cựu vô địch Wimbledon là Elena Rybakina tại US Open 2025.

Tay vợt số 1 nước Anh gác vợt chỉ sau 62 phút thi đấu, thừa nhận bản thân bất lực trước những cú đánh “nặng và sạch” của hạt giống số 10 thế giới. Raducanu chia sẻ: “Bóng đi cực nhanh, khiến tôi gần như không có thời gian phản ứng. Áp lực liên tục, tôi chẳng bao giờ có cơ hội để lấy lại nhịp độ”.

Thất bại này nối dài chuỗi kết quả kém trước các tay vợt top 10 Grand Slam trong mùa giải năm nay. Raducanu từng thua Iga Swiatek (Australian Open, French Open), Aryna Sabalenka, và giờ là Rybakina – và cô vẫn chưa có nổi một chiến thắng trước tay vợt top 10 ở các giải đấu lớn.

Dù vậy, tay vợt 21 tuổi vẫn khẳng định hài lòng với sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Francis Roig.

🏎️ Verstappen thoát án phạt sau điều tra tại Dutch Grand Prix

Ban trọng tài F1 đã đưa ra phán quyết liên quan đến Max Verstappen sau khi tay đua người Hà Lan bị triệu tập vì hành vi “chạy chậm không cần thiết” trong phiên phân hạng tại Dutch Grand Prix. Kết quả, Verstappen không bị phạt và sẽ xuất phát ở vị trí thứ 3 trên vạch xuất phát, sau Oscar Piastri (giành pole) và đồng đội của anh tại McLaren là Lando Norris.

Ở tuổi 27, Verstappen bước vào chặng đua sân nhà với quyết tâm tạo bất ngờ. Tuy nhiên, phong độ gần đây của nhà vô địch thế giới lại khá thất vọng so với đẳng cấp vốn có: 7 chặng trước kỳ nghỉ hè chỉ có 1 lần góp mặt trong top 3, cùng 2 chiến thắng chặng từ đầu mùa.

🥊 UFC lên tiếng về tin đồn McGregor bị “xóa sổ” khỏi UFC

Chủ tịch UFC Dana White đã thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng Conor McGregor bị loại khỏi danh sách võ sĩ của giải đấu. Tin đồn này bùng lên trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị White phủ nhận.

Ngôi sao 37 tuổi người Ireland chưa thượng đài kể từ thất bại cay đắng trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021. Anh từng lên kế hoạch tái xuất trong trận đấu với Michael Chandler vào năm ngoái, nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương trong lúc tập luyện.

Những tháng gần đây, McGregor cho thấy quyết tâm trở lại khi tăng cường tập luyện và chính thức tham gia chương trình kiểm tra doping. Võ sĩ có biệt danh “The Notorious” cũng nhiều lần khẳng định anh nóng lòng tái xuất lồng bát giác.