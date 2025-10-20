Nóng nhất thể thao sáng 20/10: “Sinner có thể vượt trội Alcaraz trong tương lai”

“Sinner có thể vượt trội Alcaraz trong tương lai”

Trong những lần đối đầu gần đây, Alcaraz thường chiếm ưu thế với 4 chiến thắng trong 5 trận chung kết ATP gần nhất. Nhưng ở Riyadh và trong trận chung kết Six Kings Slam, mọi thứ hoàn toàn thuộc về Sinner (thắng 6-2, 6-4).

Alcaraz và Sinner sau trận chung kết Six Kings Slam

Dù giải đấu không nằm trong hệ thống ATP chính thức, huyền thoại Fabrice Santoro tin rằng sự tự tin và sự điềm tĩnh mà Sinner thể hiện sẽ trở thành lợi thế lớn trong các cuộc chạm trán tương lai với đối thủ người Tây Ban Nha.

Daniil Medvedev kêu gọi thay đổi luật tennis

Daniil Medvedev vừa có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ nhiều sóng gió giữa anh và các trọng tài trong làng quần vợt. Tay vợt hạng 14 thế giới thừa nhận rằng “cảm xúc đôi khi lấn át lý trí” trong những lần tranh cãi trên sân.

Tại US Open, Medvedev từng dính vào một vụ xô xát gay gắt với trọng tài chính và sau đó bị phạt hơn 31.000 bảng Anh vì hành vi phi thể thao và đập vợt. Nhưng đó không phải là lần duy nhất anh mất bình tĩnh.

Tại Shanghai Masters gần đây, tay vợt người Nga tiếp tục nổi nóng khi bị cảnh cáo vì vi phạm thời gian giao bóng trong trận gặp Learner Tien. Medvedev cho rằng anh từng đối đầu với nhiều đối thủ mắc lỗi tương tự mà không hề bị nhắc nhở.

Nhà vô địch US Open 2021 cho rằng luật cần được làm rõ và áp dụng thống nhất hơn để tránh những tình huống “gây ức chế và khó hiểu” như vậy.

Hamilton nỗ lực vượt lên nghịch cảnh

Lewis Hamilton sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn đầy cảm xúc tại chặng Grand Prix Mỹ. Siêu sao đang khoác áo Ferrari sẽ tìm cách vực dậy tinh thần bằng một màn trình diễn ấn tượng tại Austin.

Hamilton đang nỗ lực khép lại mùa giải theo hướng tích cực, dù năm nay được xem là đáng quên với tay đua người Anh. Thành tích tốt nhất của tay đua 40 tuổi đến nay chỉ là vị trí thứ tư tại chặng đua quê nhà British GP hồi tháng 7.

Áp lực khổng lồ đè nặng lên vai Tom Aspinall tại UFC 321

Tại sự kiện UFC 321 diễn ra tại Abu Dhabi (UAE), Tom Aspinall sẽ có màn bảo vệ đai vô địch hạng nặng đầu tiên của mình với Ciryl Gane.

Sau hai năm dài vướng vào “drama” có đấu hay không đấu với Jon Jones, Aspinall cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Giờ đây, khi Jones đã tuyên bố giải nghệ (ít nhất là tạm thời), tay đấm người Anh có cơ hội thực sự bắt đầu triều đại của riêng mình. Đối thủ đầu tiên trong hành trình ấy là cựu vô địch tạm thời Ciryl Gane.

Đây là lần thứ hai Aspinall bảo vệ đai, nhưng là lần đầu tiên với danh hiệu “vô địch tuyệt đối”. Và đương nhiên đây cũng là dịp để anh định hình kỷ nguyên mới của hạng nặng sau khi Jon Jones rút lui.