Nóng nhất thể thao sáng 30/8: Djokovic chê US Open quá... hôi, "Sharapova mới" mê Murray

Djokovic than thở về mùi hôi ở địa điểm tổ chức US Open

Theo nhà báo người Serbia Sasa Osmo, Novak Djokovic đã không ngớt lời phàn nàn vì mùi hôi bốc lên ở khắp mọi nơi tại New York trong quãng thời gian tham dự US Open, thậm chí ám ảnh anh từ sân tập tới khi thi đấu. Vài năm qua, hàng loạt tay vợt như Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Maria Sakkari cũng nhiều lần phản ánh vấn đề này với ban tổ chức Grand Slam diễn ra tại Mỹ.

Djokovic khó chịu vì mùi hôi bốc lên ở các địa điểm diễn ra US Open

"Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó, không phải là không thể - thực ra, bạn cảm nhận được điều đó nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Có người khó chịu, có người khó chịu hơn. Tôi cũng không thích mùi hôi thối đó. Nhưng ở đây, điều đó được chấp nhận, và bằng cách nào đó bạn phải chấp nhận nó. Bạn cảm nhận được điều đó ở khắp mọi nơi, từ luyện tập đến thi đấu", Sasa Osmo trích dẫn phát ngôn của Djokovic.

"Sharapova mới" mê Andy Murray

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tennis Channel, "Sharapova mới" Mirra Andreeva đã không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cựu tay vợt Andy Murray: "Khi tôi nói về Murray và tuyên bố rằng tôi luôn yêu thích anh ấy, tôi không ngờ rằng phát ngôn đó lại gây sốt.

Vì vậy, tôi cố tránh gặp trực tiếp anh ấy, giữ khoảng cách vì tôi rất ngại khi mọi người đều biết tôi nghĩ gì. Nhưng khi gặp Murray, tôi phải nói rằng anh ấy như chai rượu vang hảo hạng khi đã có tuổi. Tôi nhìn ông ấy và nghĩ: 'Ồ đúng vậy, anh ấy thật tuyệt".

Võ sĩ bất bại được đề cử đấu Canelo Alvarez

Chia sẻ với 5Live Boxing Podcast, "ông trùm" boxing Saudi Arabia, Turki Alalshikh đã đề cử Hamzah Sheeraz, một võ sĩ bất bại ở hạng siêu trung thượng đài với Canelo Alvarez. Trước đó, vào ngày 13/9, Canelo Alvarez sẽ đối đầu Terence Crawford để bảo vệ các đai vô địch WBC, WBA, WBO và IBF hạng siêu trung.

Verstappen thừa nhận thân thiết với sếp lớn Mercedes

Tả lời phỏng vấn ESPN, Max Verstappen đã lên tiếng thừa nhận có mối quan hệ bạn bè thân thiết với lãnh đội Mercedes, Toto Wolff: "Chẳng có bí mật nào cả. Tôi thậm chí còn đi ăn trưa với Toto và gia đình của ông ấy. Vấn đề này không liên quan tới F1, mà chỉ là cuộc sống thôi. Chúng tôi gặp gỡ nhau, còn ban ngày thì ai làm việc người nấy".

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cho thấy tay đua 4 lần vô địch F1 trong màu áo Red Bull đi nghỉ hè trên du thuyền cùng gia đình Toto Wolff. Bên cạnh đó, nhiều đồn đoán cho rằng Verstappen có thể gia nhập Mercedes vào năm 2026.