Nóng nhất thể thao sáng 29/9: Đô vật hàng đầu Việt Nam sắp ra mắt công ty số 1 Nhật Bản

Đô vật Việt Nam chuẩn bị ra mắt công ty đô vật số 1 Nhật Bản

Đô vật Triệu Phong, người mang nghệ danh Ares và đang là một trong những nhà vô địch của công ty đô vật Vietnam Pro Wrestling, sẽ đi vào lịch sử khi trở thành đô vật quốc tịch Việt Nam đầu tiên thi đấu tại New Japan Pro Wrestling (NJPW), công ty đô vật biểu diễn số 1 Nhật Bản.

Yota Tsuji, nhà vô địch hạng nặng IWGP, trao chiếc áo logo sư tử của New Japan Pro Wrestling cho Ares

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Ares đã nhận được lời mời đặc biệt từ Yota Tsuji, ngôi sao đang là đương kim vô địch hạng nặng IWGP (đai vô địch cao nhất của NJPW), để gia nhập NJPW trong một chuyến tập huấn đặc biệt. Tsuji, người du hành châu Á để tìm kiếm tài năng mới dưới sự bảo trợ của NJPW, đã trao chiếc áo có logo sư tử là biểu tượng của NJPW, sau khi tham gia huấn luyện và quan sát trình độ của các đô vật Việt Nam.

Mới đây, New Japan Pro Wrestling công bố Ares sẽ cùng với Yota Tsuji thi đấu trong một trận đấu đội 2-chọi-2 với đối thủ là Ryuhei Oiwa và Zack Sabre Jr., hai ngôi sao đại diện cho nhóm TDMK. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 7/10/2026 (show bắt đầu từ 16h30 giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Korakuen Hall của thủ đô Tokyo, được xem là thánh địa của đô vật Nhật Bản khi đã tổ chức các sự kiện đô vật trong gần 70 năm qua.

Đây là một trận đấu rất đặc biệt cho cá nhân Ares bởi anh sẽ không những chung võ đài với Tsuji là nhà vô địch số 1 của công ty, mà đối thủ của anh cũng là 2 ngôi sao hàng đầu. Zack Sabre Jr., trưởng nhóm TDMK, là một đô vật người Anh chuyên về đòn khóa và đã vô địch G1 Climax năm 2024, giải đấu được xem là uy tín số 1 trong ngành đô vật, cũng như từng giữ đai IWGP. Trong khi đó, Oiwa chính là nhà tân vô địch G1 Climax hồi tháng 8 vừa qua, và sẽ là kẻ thách đấu tiếp theo cho đai vô địch IWGP của Tsuji.

Yota Tsuji & Ares (trái) sẽ đối đầu Ryuhei Oiwa & Zack Sabre Jr. (phải) trong một trận đấu đội 2-chọi-2 vào ngày 7/10/2026

Bên cạnh trận đấu này, Ares sẽ có thời gian tập huấn tại NJPW Dojo, trung tâm tập huấn của New Japan. Đây là nơi đã cất cánh sự nghiệp của vô số đô vật lừng danh không chỉ của Nhật Bản mà cả nước ngoài, trong đó có cả các ngôi sao đang làm việc tại WWE và AEW, 2 công ty đô vật lớn nhất nước Mỹ, như Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Jay White, Kazuchika Okada, v.v…

Triệu Phong bước vào sự nghiệp đô vật cách đây 5 năm và đã nhanh chóng leo lên trở thành đô vật hàng đầu của Vietnam Pro Wrestling, cùng chèo lái công ty non trẻ có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh này trở thành công ty được fan Việt Nam đón nhận. Dù vậy anh sẽ không phải đô vật người Việt đầu tiên thi đấu ở NJPW, khi danh dự này đã thuộc về Viva Vân (tên thật Victoria Trần), một nữ đô vật gốc Việt sinh ra tại Mỹ.

Rybakina được trao thưởng Huân chương

Elena Rybakina đã trở thành VĐV thể thao mới nhất được trao thưởng Huân chương Barys hạng 3 của chính phủ Kazakhstan, đích thân trao bởi Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, cho thành công của cô trong sự nghiệp tennis. Nhà vô địch US Open 2026 là tay vợt Kazakhstan đầu tiên đạt thứ hạng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA và cô cũng được tôn vinh khi đóng góp to lớn vào sự quảng bá & phát triển tennis tại nước nhà.

Dana White không biết trận Fury – Joshua có được “bật đèn xanh”

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Công ty của Jake Paul bị kiện

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