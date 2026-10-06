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Ronaldo “xuống tóc” ngày trở về Saudi Arabia, cười tươi chờ đưa Al Nassr lên đầu bảng

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Ronaldo đã có mặt ở Saudi Arabia và tập trở lại cùng CLB Al Nassr, nhắm tới mục tiêu lên ngôi đầu bảng Saudi Pro League cuối tuần này.

Tuần qua là một tuần lễ tốn nhiều giấy mực liên quan đến Cristiano Ronaldo. CR7 tự ý rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được vào sân ở trận lượt đi vòng bảng UEFA Nations League gặp Na Uy, và anh đã lên đường quay về Saudi Arabia bất chấp những nỗ lực hòa giải từ LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Ronaldo cười tươi và diện kiểu tóc mới khi trở về Saudi Arabia

Ronaldo cười tươi và diện kiểu tóc mới khi trở về Saudi Arabia

Đặt chân trở lại Riyadh sau chuyến bay dài từ Madrid, Ronaldo nhanh chóng trình diện ở CLB để tập trở lại cùng các đồng đội Al Nassr. Anh nhanh chóng gây chú ý khi cho ra mắt mái đầu mới, và bức ảnh Ronaldo trở về CLB đã được Al Nassr nhanh chóng đăng trên mạng xã hội.

Nở nụ cười tươi sau những gì đã diễn ra, Ronaldo lao trở lại vào hoạt động tập luyện và vẫn tỏ ra sung sức. Anh thậm chí đã thắng một trận đấu mini với đồng hương Samu Costa. HLV Ange Postecoglou chủ trì buổi tập và hài lòng khi Ronaldo vẫn đạt thể trạng tốt.

Ronaldo có buổi tập ngày thứ Hai diễn ra suôn sẻ và vẫn trong trạng thái sung sức

Ronaldo có buổi tập ngày thứ Hai diễn ra suôn sẻ và vẫn trong trạng thái sung sức

Trận tiếp theo của Al Nassr sẽ là gặp Al Draih vào đêm thứ Sáu tuần này (1h, 10/10). Al Nassr sẽ rất muốn thắng trận này trong bối cảnh họ đang kém lần lượt 2 & 1 điểm trước Al Hilal và Al Ittihad, mà hai đối thủ này lại gặp nhau cuối tuần này ở Saudi Pro League nên Al Nassr có khả năng leo lên đầu bảng.

Việc Ronaldo bay về Saudi Arabia sớm có nghĩa sẽ không có chuyện hòa giải nào xảy ra. LĐBD Bồ Đào Nha vẫn cố tìm cách để thuyết phục Ronaldo trở lại đội tuyển ở đợt tập trung tiếp theo, tuy nhiên HLV Jorge Jesus hiện giữ một thái độ mở-cửa-nhưng-không-cầu-cạnh đối với CR7, nhất là vì Ronaldo đã tự ý bỏ về còn ông vừa mở đầu kỷ nguyên mới với 4 chiến thắng liên tiếp kèm vé tứ kết sớm.

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Ronaldo trở lại Al Nassr, chuyên gia dự đoán tái xuất ĐT Bồ Đào Nha năm 2027
Ronaldo trở lại Al Nassr, chuyên gia dự đoán tái xuất ĐT Bồ Đào Nha năm 2027

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã quyết định quay trở lại Al Nassr sớm sau khi bỏ tuyển Bồ Đào Nha.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 04:26 AM (GMT+7)
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