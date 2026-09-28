Nóng nhất thể thao sáng 28/9: ĐT tennis nữ CH Séc vô địch giải đồng đội danh giá

Đánh bại Ukraine, ĐT tennis nữ Cộng hoà Séc đăng quang Billie Jean King Cup

Cộng hòa Séc đã dễ dàng đánh bại Ukraine để giành chức vô địch Cúp Billie Jean King lần thứ 12 tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào Chủ nhật. Kết quả được định đoạt sau 2 trận đánh đơn, khi á quân Wimbledon Karolína Muchova dễ dàng vượt qua Kalinina với tỷ số 6-2 6-3, sau đó Noskova đánh bại tay vợt số 7 thế giới Elina Svitolina với tỷ số 6-3 7-6(5).

Cộng hòa Séc là quốc gia thành công thứ hai trong lịch sử giải đấu đồng đội nữ quốc tế hàng đầu, chỉ sau Hoa Kỳ, quốc gia nắm giữ kỷ lục 18 danh hiệu.

Chris Eubank Sr không xem Ali là võ sĩ boxing vĩ đại nhất

Trong video trên kênh Youtube cá nhân, nhà cựu vô địch boxing Chris Eubank Sr khẳng định Muhammad Ali không phải võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời mà là Jack Johnson. Jack Johnson là võ sĩ da màu đầu tiên giành chức vô địch boxing hạng nặng, nổi tiếng với "trận đấu thế kỉ" khi đánh bại James J. Jeffries, một võ sĩ da trắng vào năm 1910.

“Tôi phải rằng Jack Johnson là người vĩ đại nhất mọi thời đại bởi vì ông ấy đã thi đấu trong một thời đại mà sự điên rồ luôn hiện hữu, đó là nạn phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ. Trước đây thậm chí không có chức vô địch thế giới hạng nặng nào mà một người da đen có thể tranh tài, họ chỉ có thể tranh chức vô địch hạng nặng dành cho người da màu", trích lời Chris Eubank Sr.

Russell lỡ siêu kỷ lục F1 của Hamilton

Trong chặng đua Azerbaijan GP, George Russell đã xuất sắc đạt "Grand Chelem" của F1: Xuất phát ở vị trí đầu tiên (Pole position), đạt vòng đua nhanh nhất trong cuộc đua (Fastest lap), dẫn đầu mọi vòng đua từ đầu đến cuối (Led every lap) và giành chiến thắng chung cuộc (Race win).

Tuy nhiên, tay đua của đội Mercedes lại bỏ lỡ "Super Grand Chelem" khi không thể về đích nhanh nhất trong cả 3 phiên luyện tập và cả ba vòng loại. Cụ thể, Max Verstappen đã ngăn cản Russell đạt được thành tích đó khi về nhất ở phiên luyện tập thứ 3. Trong quá khứ, tay đua duy nhất đạt "Super Grand Chelem" là Lewis Hamilton, thiết lập tại Italian GP 2015.