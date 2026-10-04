Tin mới nhất bóng đá tối 4/10: Amorim muốn Endrick sang AC Milan

Amorim muốn Endrick sang AC Milan

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết tiền đạo Endrick đang là mục tiêu lớn của AC Milan trên thị trường mùa đông theo ý nguyện của HLV Ruben Amorim. Amorim đã săn đón Endrick kể từ mùa hè nhưng Jose Mourinho không cho Endrick ra đi, để rồi chân sút này vẫn bị đày trên ghế dự bị của Real Madrid.

Endrick trong màu áo ĐT Brazil

Tân binh Man City lập kỷ lục cho ĐT Mỹ

Cavan Sullivan, người sẽ gia nhập Man City mùa sau, đã trở thành chân sút trẻ nhất trong lịch sử ĐT Mỹ. Anh đã ghi bàn bằng một cú bấm bóng đẹp mắt trong trận thắng Mexico 3-0 và bàn thắng này được ghi khi Sullivan mới 17 tuổi 5 ngày, giúp Sullivan phá kỷ lục của Mathis Albert (17 tuổi 131 ngày) vừa lập chỉ 5 ngày trước đó.

Gundogan ghét hành vi xem mạng xã hội giữa trận của cầu thủ

Illkay Gundogan trong một cuộc phỏng vấn cho báo chí Đức đã lên tiếng cho rằng hành vi của các cầu thủ trẻ cần được chấn chỉnh nếu họ để mạng xã hội ảnh hưởng bản thân. “Một số cầu thủ coi lời khen của dư luận quan trọng hơn lời khen của HLV hay đồng đội. Họ xem mạng ngay trong giờ giải lao và nếu điều đó khiến hành vi thi đấu của họ trên sân bị ảnh hưởng, nó sẽ rất nguy hiểm”, Gundogan bình luận.

Vozinha không nghĩ mình xứng đáng được đề cử giải Yashin

Thủ môn Vozinha mới đây đã có cuộc phỏng vấn cho France Football và anh nói mình không nghĩ bản thân xứng đáng được đề cử cho giải Yashin bởi chính tạp chí này. “Tôi đã nghĩ đó là trò đùa nào đó chứ không phải sự thật. Tôi có sự tôn trọng rất lớn cho nhiều thủ môn xuất sắc khác, họ thi đấu ở các giải đấu hàng đầu và ở các đội bóng hàng đầu. Tôi sẽ chỉ xem đó như một món quà dành cho cả Cape Verde vì hành trình ở World Cup vừa qua”, anh chia sẻ.

Modric xấu hổ vì trận thua 0-7 của Croatia trước Anh

Trả lời truyền thông sau thảm bại 0-7 của ĐT Croatia trước ĐT Anh, tiền vệ Luka Modric thừa nhận đây là màn trình diễn đáng xấu hổ của đội tuyển quê nhà: "Thật khó để giải thích cho màn trình diễn như thế này mà không đề cập đến sự thiếu ăn ý, những sai lầm, sự hung hăng và thiếu đoàn kết. Tôi đã ở đây 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu.

Thất bại này có thể hiểu được vì Anh hiện đang mạnh hơn chúng ta, nhưng để thua theo cách này và làm hoen ố danh tiếng mà chúng ta đã gây dựng trong nhiều năm qua là điều không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ".

Arsenal và Chelsea cùng nhắm Dani Olmo

Arsenal, Chelsea cùng một số CLB tại Saudi Pro League được cho là đang quan tâm tới Dani Olmo. Tiền vệ 28 tuổi hiện khoác áo Barcelona nhưng không có ý định rời Camp Nou. Olmo được đánh giá cao nhờ khả năng chơi đa năng trên hàng công và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Các đội bóng Anh nhắm đến Olmo

Dù nhận được sự quan tâm từ Premier League cũng như Saudi Pro League, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Điều này khiến khả năng các đội bóng theo đuổi anh thành công trong thời gian tới trở nên khó khăn.

Haaland ưu tiên sang Tây Ban Nha, Arsenal đứng ngoài cuộc

Tiền đạo Erling Haaland được cho là ưu tiên chuyển tới Tây Ban Nha thay vì gia nhập Arsenal, dù “Pháo thủ” có đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi thương vụ. Theo TEAMtalk, sau những rắc rối tài chính có thể khiến Manchester City đối mặt án phạt nặng, trong đó có nguy cơ xuống hạng, đội ngũ của Haaland đã xác định năm 2027 là thời điểm tiềm năng để chân sút người Na Uy rời Etihad. Hợp đồng hiện tại của Haaland còn thời hạn tới năm 2034. Barcelona và Real Madrid được cho là sẽ cạnh tranh quyết liệt nếu anh trở thành cầu thủ có thể chiêu mộ.

Barcelona chưa từ bỏ Nicolò Tresoldi

Barcelona vẫn dành sự quan tâm cho tiền đạo Nicolò Tresoldi sau khi theo dõi cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, theo Sport. Đội bóng xứ Catalunya cuối cùng lựa chọn chiêu mộ Gabriel Jesus từ Arsenal, nhưng có thể trở lại với thương vụ Tresoldi trong một kỳ chuyển nhượng tương lai. Chân sút 22 tuổi hiện là tuyển thủ U21 Đức và được đánh giá là phương án tiềm năng cho hàng công Barcelona. Tresoldi đang khoác áo Club Brugge, nơi anh tiếp tục thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Tottenham muốn tái hợp Mitoma

Tottenham đang theo dõi tiền vệ cánh Kaoru Mitoma trong bối cảnh quá trình gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Nhật Bản và Brighton đình trệ, theo TEAMtalk. HLV Roberto De Zerbi muốn tái hợp với Mitoma, người từng thi đấu dưới quyền ông tại Brighton.

Cầu thủ 29 tuổi cũng đang nhận được sự quan tâm từ Liverpool khi hợp đồng với Brighton chỉ còn 18 tháng. Tottenham được cho là muốn tận dụng tình hình này để đưa Mitoma về London, trong khi Liverpool cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Nhật Bản.

Chiesa cân nhắc trở lại Serie A

Federico Chiesa sẵn sàng trở lại Serie A trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo Calciomercato. Tiền vệ cánh của Liverpool đang tìm kiếm cơ hội được thi đấu thường xuyên hơn sau quãng thời gian gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại Anfield.

Inter Milan, Atalanta và Lazio đều đang theo dõi tình hình của tuyển thủ Italia. Chiesa từng là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất Serie A khi khoác áo Fiorentina và Juventus, trước khi chuyển sang Liverpool. Việc thiếu thời gian thi đấu có thể thúc đẩy anh tìm kiếm một bến đỗ mới.

Mahrez đạt thỏa thuận với CLB Qatar

Riyad Mahrez đã đạt thỏa thuận bằng miệng về một bản hợp đồng ngắn hạn với Al-Shamal, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Cựu tiền vệ Manchester City hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Al Ahli hồi tháng 6. Mahrez, 35 tuổi, đang tìm kiếm bến đỗ tiếp theo sau quãng thời gian thi đấu tại Saudi Pro League.

Nếu thương vụ hoàn tất, Al-Shamal sẽ trở thành CLB tiếp theo trong sự nghiệp của ngôi sao người Algeria. Mahrez từng có nhiều năm thi đấu thành công tại Premier League trong màu áo Leicester City và Manchester City.

Roma muốn mượn Endrick

Roma đang tìm cách chiêu mộ Endrick theo dạng cho mượn từ Real Madrid, kèm điều khoản mua đứt, theo Corriere dello Sport. Đội bóng thủ đô Italia muốn trao cho tiền đạo trẻ người Brazil cơ hội thi đấu thường xuyên hơn trong bối cảnh anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại Bernabéu.

Roma tin rằng môi trường Serie A có thể giúp Endrick tích lũy kinh nghiệm và phát triển khả năng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự của Real Madrid đối với chân sút trẻ được kỳ vọng này.

Bayern sẵn sàng để Kim Min Jae ra đi

Bayern Munich được cho là sẵn sàng để trung vệ Kim Min Jae rời đội bóng, theo TEAMtalk. Tuyển thủ Hàn Quốc đang nhận được sự quan tâm từ Tottenham, Aston Villa và AC Milan. Kim Min-jae gia nhập Bayern với kỳ vọng trở thành trụ cột hàng phòng ngự, nhưng tương lai của anh tại Allianz Arena hiện không còn chắc chắn.

Việc nhiều đội bóng Premier League và Serie A theo dõi trung vệ này có thể mở ra khả năng anh tìm kiếm thử thách mới. Bayern được cho là sẽ cân nhắc các đề nghị phù hợp nếu quyết định chia tay Kim Min-jae.