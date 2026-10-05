Trực tiếp tennis Alcaraz - Munar: Cú đè bóng quyết định (Japan Open) (Kết thúc)
(Bán kết Japan Open) Carlos Alcaraz có pha đè bóng chuẩn xác để ấn định tỉ số trận đấu.
Munar giao bóng.
Alcaraz trả giao bóng khá tốt nhưng những pha điều bóng của tay vợt người Tây Ban Nha chưa đủ uy lực để làm khó Munar.
Alcaraz cầm giao bóng quá khó chịu, Munar chỉ có một lần lên điểm trong game đấu này.
Munar giao bóng hay bất ngờ và Alcaraz gặp khó. Lần duy nhất Carlitos lên điểm là do đối thủ kết thúc bóng lỗi, đi thẳng vào lưới.
Alcaraz gây ấn tượng với 2 pha ngắt bóng bỏ nhỏ đầu tiên nhưng lại mắc lỗi giao bóng kép ngay sau đó. Tuy nhiên, Munar chưa tìm ra lời giải cho những cú siết bóng thuận tay về cuối sân của Alcaraz.
Alcaraz để lại ấn tượng với pha dọc dây phải tay căng như kẻ chỉ nhưng đó cũng là lần lên điểm duy nhất trong game đấu này của Carlitos.
Lần đầu tiên Alcaraz phải đối mặt với điểm số 40-40 nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã có 2 pha giao bóng hay để giải quyết tình huống.
Munar đánh mất phong độ và không giao bóng trên 200 km/h nữa. Alcaraz ngay lập tức tận dụng cơ hội đè bóng và có điểm break đầu tiên trong set 1.
Alcaraz tận dụng lợi thế ngay lập tức với khả năng giao bóng đáng nể. Tay vợt này kết thúc game đấu bằng một điểm ace.
Cầm giao bóng như Munar rất vất vả mới có được chiến thắng. Tình huống cuối, Munar có lần đầu tiên giành ace.
Munar chơi rất chủ động trong khi Alcaraz lại đánh lỗi liên tục. Munar có game thắng "trắng" dù Alcaraz cầm giao bóng và set 1 có tỉ số 5-5.
Munar cầm giao bóng chắc tay và Alcaraz có phần xuống phong độ. Carlitos có game thứ 2 liên tiếp không có lần lên điểm nào.
Rất khó tin là Alcaraz mắc tới 2 lỗi giao bóng kép liên tiếp và giúp Munar chẳng tốn công sức mấy vẫn kết thúc set 1 với tỉ số 7-5.
Munar rõ ràng là không nên đấu bóng bền sau vạch cuối sân với Alcaraz. Quyết định ấy khiến tay vợt này trả giá bằng điểm break đầu tiên trong set 2.
Alcaraz cầm giao bóng nhưng lại không làm khó được đối thủ. Munar tấn công hay và đòi lại điểm break đã mất.
Munar để Alcaraz dẫn 40-15 dù cầm giao bóng. Dù rất cố gắng nhưng tay vợt này "bó tay" với những cú bạt bóng uy lực của Alcaraz.
Alcaraz cầm giao bóng nhưng gặp cực nhiều khó khăn. Munar chơi lì lợm và cứu bóng rất hay. Cuối cùng, Alcaraz vẫn phải đè bóng thật nặng mới có thể giành chiến thắng.
Thêm một game đấu Alcaraz lên được điểm số 40-40 nhưng lần này Munar giữ được game cầm giao bóng.
Alcaraz và Munar liên tục đánh lỗi và Munar là người đánh lỗi nhiều hơn trong game đấu này.
Alcaraz có cơ hội giành điểm break thứ 3 nhưng tay vợt người Tây Ban Nha lại tấn công tốt. Thoát hiểm thành công, Munar có 2 pha tấn công hay để kết thúc game đấu.
Lựa chọn đánh bóng bên cuối sân với Alcaraz khiến Munar để thua game đấu này khá dễ dàng.
Khả năng bạt bóng ở cuối sân của Alcaraz thực sự ấn tượng. Bóng nặng và xoáy khiến Munar đánh lỗi liên tục. Set 2 thuộc về Alcaraz với tỉ số 6-3.
Munar có cơ hội đoạt break sớm nhưng Alcaraz chơi đầy cảm hứng. Bạt bóng nặng cuối sân khiến đối thủ buộc phải cứu vất vả rồi ngắt bóng bỏ nhỏ trên lưới cực nghệ thuật.
Game đấu cực kỳ dài hơi với sự lì lợm của Munar nhưng cuối cùng Alcaraz vẫn giành chiến thắng nhờ khả năng tấn công tốt hơn.
Alcaraz cầm giao bóng và Munar không có cơ hội lên điểm trong game đấu này.
Munar đã xuống sức và khả năng giao bóng không còn tốt. Tay vợt này cũng liên tục đánh hỏng và Alcaraz thuận lợi có điểm break thứ hai.
Alcaraz cầm giao bóng chắc tay và kết thúc game đấu chỉ sau 4 lần giao bóng.
Munar cố tìm chiến thắng đầu tiên trong set 3 và thành công. Một phần là nhờ Alcaraz không quá mặn mà với game đấu này.
Alcaraz được cầm giao bóng và Munar không có nhiều cơ hội tấn công. Còn Carlitos đè bóng là có điểm. Alcaraz thắng 6-1 trong set 3 và thắng chung cuộc 1-2.
Alcaraz đối mặt thử thách
Màn trở lại của Carlos Alcaraz đang xuất hiện những dấu hiệu đáng lo. Sau khi khởi đầu ấn tượng tại US Open, tay vợt người Tây Ban Nha dần sa sút khi phải thi đấu liên tục. Tại Tokyo, anh đều gặp khó khăn trong cả 3 trận đã qua.
Alcaraz từng bị Alex Michelsen dẫn break và phải cứu nhiều set point ở set đầu. Đến trận gặp Matteo Arnaldi, anh bị dẫn 2-6 trong loạt tie-break set 1. Ở tứ kết trước Daniil Shapovalov, Alcaraz thậm chí mất 3 break trong set đầu, đối mặt set point và lâm vào tình thế nguy hiểm trước khi đối thủ bỏ cuộc đầu set 2.
Những diễn biến này cho thấy Alcaraz vẫn chưa thực sự tìm lại trạng thái tốt nhất sau chấn thương. Dù vậy, anh vẫn có lợi thế lớn về thành tích đối đầu khi thắng 3 lần liên tiếp trước Munar.
Munar hồi sinh mạnh mẽ
Jaume Munar đang có dấu hiệu tìm lại phong độ sau quãng thời gian dài gặp vấn đề về thể lực. Tay vợt người Tây Ban Nha từng trải qua mùa giải 2025 tốt nhất sự nghiệp với sự tiến bộ đáng kể trên sân cứng, nhưng không thể duy trì đà phát triển trong năm nay.
Tại Tokyo, Munar đã gây ấn tượng khi vượt qua vòng loại rồi tiến vào bán kết. Anh khởi đầu bằng chiến thắng 3 set trước Taylor Fritz, sau đó lần lượt đánh bại Jaime Faria và Kyrian Jacquet để lần đầu góp mặt ở bán kết một giải đấu cấp độ tour trong mùa giải này.
Munar từng thắng Alcaraz ở lần gặp đầu tiên tại bán kết ATP Marbella 2021. Tuy nhiên, Alcaraz đã thắng cả 3 cuộc đối đầu sau đó.
(Tứ kết Japan Open) Shapovalov gặp chấn thương ở set 2 nên đành bỏ cuộc trước Alcaraz.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2026 08:20 AM (GMT+7)