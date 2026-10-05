Trực tiếp tennis Djokovic - Medvedev: "Gấu Nga" bị xử thua (Kết thúc)
(Bán kết China Open) Medvedev bị xử thua vì khoảnh khắc gây sốc vào game 9 set 2.
|Set 1
|Set 2
|Novak Djokovic
|7(0)
|5(0)
|Daniil Medvedev
|5(0)
|3(0)
Djokovic có tới 2 lần có nguy cơ bị Medvedev giành break, nhưng rồi anh vẫn cứu được.
Medvedev giao bóng cực tốt, khiến cho Djokovic gặp khó.
Djokovic vẫn đang thi đấu chắc chắn, không cho Medvedev bẻ game cầm giao bóng.
Medvedev giống Djokovic khi thi đấu cực kỳ ổn định ở game đấu anh cầm giao bóng.
Game đấu kéo dài này đã kết thúc với việc Medvedev bẻ game cầm giao bóng của Djokovic.
Djokovic lập tức có được break point ngay sau khi bị Medvedev bẻ game cầm giao bóng.
Djokovic không mắc sai lầm nào để lại dẫn trước Medvedev.
Medvedev giao bóng cực tốt, qua đó tiếp tục bám đuổi Djokovic
Djokovic có những lúc đối diện với nguy cơ mất break, nhưng anh vẫn cứu thành công.
Medvedev cứu break ở game đấu vô cùng quan trọng, qua đó tiếp tục giằng co điểm số với Djokovic trong set 1.
Djokovic tận dụng tốt những pha giao bóng để duy trì thế dẫn trước Medvedev.
Djokovic giành break point thứ 2 trong set 1, qua đó kết thúc set đấu với chiến thắng 7-5.
Djokovic khởi đầu set 2 thuận lợi bằng việc giành điểm số trước Medvedev.
Medvedev giao bóng và điều bóng về cuối sân rất hay để cứu break trước Djokovic.
Một trong những game đấu hay nhất của Djokovic từ đầu trận. Nole cứu tới 6 break-point trước khi giành điểm quyết định.
Medvedev dẫn 40-15, Djokovic gỡ hòa 40-40 nhưng rất may, tay vợt người Nga đã ghi 2 điểm liên tiếp để bảo vệ gam lợi giao.
Lại một game "thót tim" của Djokovic khi anh cứu 2 break-point trước khi giành chiến thắng.
Đối diện 2 break-point, Djokovic đã không cho Medvedev cơ hội chống trả, qua đó đoạt break-point đầu tiên ở set 2.
Medvedev dẫn 40-15 và dù rất nỗ lực, Nole không thể ngăn đối thủ đòi lại break.
Đến lượt Djokovic thăng hoa khi dẫn 40-15 và bẻ game cầm giao bóng của đối thủ.
Sau khi Djokovic giao bóng, Medvedev dường như đã không thể kiềm chế cảm xúc và đánh bóng vào một người trong đám đông khán giả trên khán đài. Trọng tài quyết định xử thua với tay vợt người Nga vì khoảnh khắc gây sốc này.
Trận đấu kết thúc theo cách không ai ngờ tới!
Djokovic có chiến thắng ấn tượng nhất giải
Djokovic vừa tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất giải khi đánh bại hạt giống số 1 Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Tay vợt Serbia khởi đầu chậm và sớm bị đối thủ bẻ game giao bóng, nhưng không hề dao động. Djokovic liên tục gây sức ép bằng những pha trả giao bóng chất lượng, kéo Zverev vào các loạt bóng bền rồi tận dụng chính xác những thời điểm quyết định để lật ngược thế trận.
Chiến thắng này giúp Djokovic nâng chuỗi trận toàn thắng tại Bắc Kinh lên 32 trận. Ở tuổi 39, Nole tiếp tục chứng minh kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn là thứ vũ khí đặc biệt đáng sợ, nhất là trong những trận đấu lớn.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2026 12:20 PM (GMT+7)