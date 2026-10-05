Trực tiếp tennis Djokovic - Medvedev: "Gấu Nga" bị xử thua (Kết thúc)

Medvedev bị xử thua! Xem video

Sau khi Djokovic giao bóng, Medvedev dường như đã không thể kiềm chế cảm xúc và đánh bóng vào một người trong đám đông khán giả trên khán đài. Trọng tài quyết định xử thua với tay vợt người Nga vì khoảnh khắc gây sốc này.

Trận đấu kết thúc theo cách không ai ngờ tới!