Nữ thần bóng chuyền có làn da "phát sáng", khiến fan "thầm thương trộm nhớ" ở ASIAD

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước "ngọn núi lớn" Trung Quốc trong trận đấu knock-out vào chiều ngày 28/9, "nữ thần" bóng chuyền bãi biển Hàn Quốc Shin Ji Eun vẫn khiến đông đảo trái tim người hâm mộ thổn thức với màn trình diễn đầy nỗ lực cùng nhan sắc chuẩn idol K-pop sáng bừng trên bãi cát trắng ở Nagoya.

Trận chiến quả cảm trước nhà đương kim vô địch

Bước vào vòng 1/8 tại bãi biển Hekinan Ryokuchi, lá thăm may rủi đã đưa cặp đôi Shin Ji Eun và Kim Jung Ah chạm trán ngay đối thủ mạnh nhất giải đấu: Xia Xinyi và Yan Xu của Trung Quốc. Trước đẳng cấp vượt trội của nhà đương kim vô địch, hai cô gái Hàn Quốc đã gặp vô vàn khó khăn và chấp nhận thất bại cách biệt với tỷ số 0-2 (6-21, 12-21).

Mặc dù phải dừng bước hoàn toàn ở thế trận một chiều, Shin Ji Eun vẫn chiếm trọn spotlight của các phóng viên ảnh tại hiện trường. Từng pha bay người cứu bóng lăn xả, nỗ lực đập bóng bất chấp thể lực suy giảm của mỹ nhân sinh năm 2001 đã để lại những hình ảnh vô cùng xúc động và đẹp mắt.

Nhan sắc "phát sáng" đối lập với sự khắc nghiệt của môn bóng chuyền bãi biển

Ngay sau trận đấu, từ khóa về Shin Ji Eun lại tiếp tục bùng nổ trên các trang mạng xã hội thể thao châu Á. Dưới cái nắng của sân đấu bóng chuyền bãi biển, làn da trắng mịn như phát sáng cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo của cô nàng tạo nên một sự tương phản tuyệt mỹ với sự khắc nghiệt của bộ môn này.

Dù mồ hôi lấm lem và dính đầy cát biển, thần thái chuẩn "nàng thơ" của Shin Ji Eun vẫn không hề bị lu mờ. Rất nhiều người hâm mộ thừa nhận họ theo dõi trận đấu không chỉ vì chuyên môn mà còn bởi sự "thương nhớ" trước nhan sắc và ý chí kiên cường của cô gái tuổi 25.

Nhan sắc tựa idol K-pop của Shin Ji Eun gây thương nhớ dù cô phải chia tay ASIAD 2026

Khép lại hành trình lịch sử đầy tự hào

Dù phải chia tay đại hội, giải đấu năm nay vẫn là một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Shin Ji Eun. Chiến thắng nghẹt thở trước Malaysia ở vòng bảng không chỉ là trận thắng ASIAD đầu tiên của cá nhân cô, mà còn giúp bóng chuyền bãi biển nữ Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm vượt qua vòng bảng để tiến vào loạt trận knock-out.

Hành trình vượt qua mọi định kiến về trang phục bikini thi đấu, vượt qua cả những khó khăn tài chính khi phải làm nhiều công việc bán thời gian để theo đuổi đam mê của Shin Ji Eun tạm khép lại tại đây, nhưng dư âm về một "nữ thần cát trắng" kiên cường và xinh đẹp chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả.

Những hình ảnh gây nhớ thương của Shin tại trận đấu knock-out bóng chuyền bãi biển ở ASIAD vừa qua