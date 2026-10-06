MU đối diện bão chấn thương, 9 cầu thủ nguy cơ lỡ trận đấu Tottenham

Hàng loạt trụ cột khiến MU thấp thỏm

MU đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng trước trận đấu với Tottenham. Có tới 9 cầu thủ của đội bóng cần được đánh giá tình trạng thể lực vào phút chót, trong bối cảnh đây được xem là trận đấu buộc phải thắng đối với thầy trò Michael Carrick.

Hàng loạt trụ cột khiến MU thấp thỏm

Trong số này, Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều đã rút khỏi đội tuyển Anh trong đợt tập trung quốc tế vừa qua. Rashford mới đây được bắt gặp tại một trung tâm padel ở Manchester, dấu hiệu cho thấy tiền đạo này có thể đã cải thiện đáng kể tình trạng thể lực trước cuộc đối đầu Tottenham vào thứ bảy.

Ở trận gần nhất của MU gặp Fulham, Carrick cũng không sử dụng Rashford và Mainoo. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn giành được một điểm quý giá nhờ bàn thắng ở những phút cuối trận.

Dorgu, Mazraoui và Fernandes đều có vấn đề

Patrick Dorgu là một trường hợp khác khiến ban huấn luyện MU phải lo lắng. Cầu thủ này trở lại CLB sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Đan Mạch trước Xứ Wales tại Nations League. Dorgu sau đó bỏ lỡ trận lượt về cũng như thất bại 2-4 của Đan Mạch trước Bồ Đào Nha.

Noussair Mazraoui cũng không có thể trạng tốt nhất. Hậu vệ này phải rời sân trong chiến thắng của Morocco trước Lesotho tại Cúp bóng đá châu Phi và tiếp tục vắng mặt ở trận hòa 1-1 với Mali hôm Chủ nhật.

Bruno Fernandes cũng nằm trong nhóm cầu thủ cần được theo dõi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Oslo, dù trước đó anh đã đá chính ở trận gặp Đan Mạch, trận lượt về với Na Uy và thất bại trước Xứ Wales. Fernandes từng phải điều trị chấn thương tại MU, khiến anh bỏ lỡ trận lượt đi gặp Na Uy.

Sesko tiếp tục vắng mặt, Amad có thể trở lại

Benjamin Sesko là một trong những trường hợp đáng lo nhất của MU. Tiền đạo 23 tuổi đã lần thứ tư liên tiếp không góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển Slovenia và gần như không có khả năng ra sân trước Tottenham do vấn đề liên quan đến chấn thương ống chân.

Sesko tiếp tục vắng mặt

Sesko từng đá chính ở các trận Champions League và League Cup gặp Sabah và Brighton nhưng đều bị thay ra. Anh chưa thi đấu tại giải quốc nội kể từ ngày 3 tháng 5 và chưa chơi trọn vẹn 90 phút kể từ tháng 4, sau quãng thời gian phải nghỉ tới 3 tháng rưỡi vì chấn thương cẳng chân.

Trong khi đó, Amad chưa thi đấu kể từ khi dính chấn thương trước trận mở màn mùa giải của MU gặp Hull City nhưng có thể trở lại cuối tuần này. MU đang lạc quan rằng cầu thủ chạy cánh này đủ khả năng góp mặt trên băng ghế dự bị trước Tottenham.

Tình hình ở vị trí thủ môn cũng không mấy khả quan. Karl Darlow đã rút khỏi đội tuyển Xứ Wales, trong khi thủ môn thứ ba Tom Heaton phải nghỉ khoảng 2 tháng vì chấn thương gân kheo. Điều này mở ra cơ hội để Dermot Mee ngồi dự bị trước Tottenham.

Đáng chú ý, ít nhất 22 cầu thủ MU đã không thể góp mặt trong trận giao hữu kín với Lausanne, CLB thuộc sở hữu của Ineos tại Thụy Sĩ, hôm thứ sáu. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng nhân sự tại Old Trafford đang trở nên nghiêm trọng trước trận đấu quan trọng với Tottenham.