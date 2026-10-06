Nóng nhất thể thao sáng 6/10: Alcaraz bối rối vì "điểm yếu" khó giải quyết

Alcaraz bối rối vì "điểm yếu" kéo dài ở Japan Open

Carlos Alcaraz đã giữ vững hy vọng bảo vệ danh hiệu Japan Open của mình bằng việc đánh bại Jaume Munar 5-7, 6-3, 6-1 tại bán kết. Đáng chú ý, "tiểu Nadal" để thua trong set 1, sau đó ngược dòng. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp khó khăn ở set đấu thứ nhất khi chơi ở Japan Open.

Hành trình đến chung kết Japan Open của Alcaraz không hề dễ dàng

Chia sẻ với giới truyền thông, Alcaraz thừa nhận điểm yếu của mình: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong set đầu tiên. Thành thật mà nói, set đầu tiên nói chung khá tệ. Tôi khởi đầu trận đấu tốt, giành break, giao bóng để kết thúc set, rồi sau đó thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hình như tôi luôn gặp khó khăn ở set đầu tiên, nhưng tôi lật ngược tình thế mỗi lần như vậy, nên tôi thực sự rất hài lòng".

Max Verstappen thoát nạn ở Bahrain GP

Max Verstappen đã giành chiến thắng thuyết phục tại chặng đua Bahrain Grand Prix ở Malaysia. Nhưng mọi chuyện có thể đã diễn ra rất khác.

Cuộc đua bị đảo lộn sau khi quy trình xuất phát gặp trục trặc khiến các tay đua phải quay trở lại khu vực kỹ thuật để cập nhật phần mềm nhằm khắc phục "lỗi" gây ra những cảnh tượng lố bịch trong vòng chạy khởi động đầu tiên.

Và khi Verstappen chạy chậm rãi trên đường pit phía sau xe an toàn, lốp xe anh đã bị dính một chiếc đinh. Sau khi dừng chiếc RB22 lại, Verstappen đã liên lạc với đội của mình qua bộ đàm để báo cáo sự cố.

John Fury không xem trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua

John Fury khẳng định ông sẽ không xem con trai mình, Tyson Fury đối đầu Anthony Joshua ở Cardiff. Đây có lẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Tyson Fury xét về giá trị thương mại, khi cả hai sẽ đối đầu trước hàng triệu người xem trên toàn thế giới thông qua Netflix.

Swiatek phát cáu dù thắng Vekic

Swiatek đã trải qua 3 set đấu (4-6, 7-6(0), 6-2) để khuất phục Vekic ở China Open. Dù chiến thắng nhưng tay vợt người Ba Lan vẫn bực mình: "Tôi thực sự rất bực mình. Tôi nghĩ mình chơi không tệ, nhưng chắc chắn là chưa đủ tốt. Tôi đã mắc một vài sai lầm. Và đúng vậy, tôi chỉ tức giận thôi. Tôi muốn thay đổi điều gì đó, bởi vì rõ ràng là nó không hiệu quả. Khởi đầu set thứ hai quả thực rất khó khăn. Nhưng sau đó, tôi đã tìm ra cách giải quyết, vì vậy tôi rất vui".