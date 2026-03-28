Nóng nhất thể thao sáng 28/3: Võ sỹ bị nghi chuyển giới không từ bỏ giấc mơ Olympic

Võ sỹ bị nghi chuyển giới không từ bỏ giấc mơ Olympic

Imane Khelif, người gây nhiều tranh cãi sau Olympic 2024, đã khẳng định cô sẽ quyết dự Olympic 2028 và sẽ chứng minh mình là giới tính nữ để được thi đấu. Khelif đang duy trì tập luyện để chuẩn bị thi đấu và cô nói mình sẵn sàng làm kiểm tra giới tính cho kỳ Olympic tiếp theo, đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi mình là đàn ông. “Trump không thể bẻ cong sự thật, tôi là phụ nữ chứ không phải chuyển giới”, Khelif khẳng định.

David Goffin công bố giải nghệ

David Goffin đã quyết định kết thúc sự nghiệp tennis sau 17 năm. Trong một video anh đăng trên mạng xã hội, Goffin nói đây là quyết định khó nhất trong đời anh nhưng anh sẽ kết thúc sự nghiệp sau mùa giải này. Tay vợt người Bỉ đã đoạt 6 danh hiệu ATP và đánh bại được nhiều đối thủ sừng sỏ, bao gồm cả Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Alcaraz bỏ tiền mua siêu du thuyền

Carlos Alcaraz mới đây đã chi tiền mua một chiếc siêu du thuyền thương hiệu Sunreef Ultima 88. Chiếc siêu du thuyền này được đóng tại Ba Lan và được biết chính Alcaraz cũng sẽ trở thành đại sứ cho thương hiệu Ultima. Alcaraz cho biết đàn anh Rafael Nadal đã giới thiệu anh tới thương hiệu Ultima, một chiếc du thuyền nhãn hiệu này tốn không dưới 5 triệu USD.

Keith Thurman muốn đối đầu Pacquiao

Keith Thurman sẽ có trận gặp Sebastian Fundora cuối tuần này cho đai vô địch WBC hạng siêu trung, và Thurman nói anh sẽ nhắm đến một trận gặp Manny Pacquiao trong năm nay, một trận tái đấu sau lần họ gặp nhau 7 năm trước. “Nếu có thể tái đấu Pacquiao thì tôi chắc chắn không chối từ, đó sẽ là cơ hội kiếm được số tiền lớn”, Thurman thẳng thắn cho hay.