Sinner và Zverev xuyên phá kỷ lục, “thổi lửa” trước kinh điển ở Miami Open

Miami Open 2026 đang đi đến đoạn cao trào theo cách không thể kịch tính hơn. Không còn là câu chuyện của riêng một ứng viên, giải đấu tại Florida chứng kiến hai 2 tay vợt phong độ đỉnh cao cùng lúc đạt tới ngưỡng. Jannik Sinner và Alexander Zverev, mỗi người một cách đang biến bán kết thành cuộc va chạm của những cột mốc.

Kể từ khi giải Miami Open ra đời 1985, Sinner là tay vợt đầu tiên giành được 14 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn nam tại giải đấu mà không để thua một set nào

Sinner và trạng thái “không thể chạm tới”

Trước Frances Tiafoe, Sinner không đơn thuần là chiến thắng. Anh kiểm soát toàn bộ nhịp độ trận đấu, từ cú đánh đầu tiên đến điểm kết thúc. Tỷ số 6-2, 6-2 phản ánh đúng sự chênh lệch nhưng chưa lột tả hết cảm giác bất lực của đối thủ.

Chìa khóa nằm ở cách nhập cuộc. Sinner bẻ game ngay game đầu, rồi từ đó “đóng khung” thế trận bằng nhịp đánh ổn định đến lạnh lùng. “Khởi đầu tốt luôn tạo ra khác biệt. Khi dẫn break sớm, bạn có thêm tự tin và buộc đối thủ phải mạo hiểm hơn”, tay vợt người Ý nói.

Những con số phía sau còn ấn tượng hơn màn trình diễn, chỉ mất 9 điểm trong các game giao bóng, 10 trận thắng liên tiếp và 14 trận toàn thắng tại Sunshine Double (Indian Wells & Miami) mà không thua set nào.

Đáng chú ý, anh là người đầu tiên trong lịch sử vào 4 bán kết Miami chỉ sau 5 lần tham dự, hiệu suất mà ngay cả những cái tên như Novak Djokovic hay Rafael Nadal cũng không đạt được theo cách tương tự.

Mục tiêu tiếp theo đã rõ, đó là vô địch “Sunshine Double”, điều mà lần gần nhất quần vợt nam chứng kiến thuộc về Roger Federer năm 2017. Nhưng với Sinner lúc này, cảm giác không phải là đang theo đuổi, mà là đang tiến đến một cách tất yếu.

Zverev và sự chính xác của một cỗ máy

Nếu Sinner là sự áp đảo bằng nhịp độ, thì Zverev lại là câu chuyện của hiệu suất gần như tuyệt đối. Trước Francisco Cerundolo, tay vợt người Đức thắng 6-1, 6-2 trong một trận đấu mà anh gần như không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.

Zverev là tay vợt đầu tiên sinh năm 1990 trở lại đây, đạt được hơn 25 lần vào bán kết ATP Masters 1000

76% giao bóng một, thắng 84% điểm sau cú giao bóng đó, thông số đủ để hiểu vì sao trận đấu chỉ kéo dài hơn một giờ. Zverev không cần bùng nổ, anh chỉ cần đúng và đủ.

“Ngày mai sẽ là thử thách khó nhất. Tôi đang cảm thấy tốt, và hy vọng mình giữ được điều đó”, Zverev thừa nhận trước cuộc đối đầu với Sinner.

Chiến thắng này cũng đưa anh chạm cột mốc 25 lần vào bán kết Masters 1000, trở thành tay vợt sinh sau 1990 đầu tiên làm được điều đó kể từ thời Andy Murray.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Zverev cùng lúc vào bán kết cả Indian Wells và Miami trong một mùa, dấu hiệu cho thấy sự ổn định mà anh từng đánh mất nay đã trở lại.

Trận đấu của xu thế, không chỉ là đối đầu

Sinner đang dẫn 7-4 trong đối đầu và đã thắng 6 trận gần nhất trước Zverev. Lần gặp gần nhất tại Indian Wells, anh cũng thắng trong hai set. Xét trên giấy tờ, cán cân nghiêng rõ rệt.

Nhưng Miami lần này không chỉ là câu chuyện đối đầu trực tiếp. Sinner mang đến chuỗi 30 set thắng liên tiếp ở Masters 1000. Trong khi đó, Zverev lại bước vào bán kết với lối chơi tấn công được tinh chỉnh, cùng khả năng giao bóng đang đạt độ tin cậy rất cao.

“Nếu lối chơi mới phát huy sớm, mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều”, Zverev nói, như một cách tự tin nhưng không vội vàng.

Ở chiều ngược lại, Sinner vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc, anh nói: “Khao khát là điều tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, cả trên sân lẫn ngoài sân”.

Không phải lúc nào một trận bán kết cũng mang theo cảm giác “kinh điển” ngay từ trước khi diễn ra. Nhưng lần này thì có và đó là điểm khiến thế giới tennis phải hồi hộp, đếm ngược để được xem trận đấu vào 6h, 28/3 (giờ Việt Nam).