Nóng nhất thể thao sáng 27/3: Chuyên gia lo Alcaraz sẽ không bao giờ vô địch Miami Open

Chuyên gia lo Alcaraz sẽ không bao giờ vô địch Miami Open

Đây là năm thứ hai liên tiếp Carlos Alcaraz sớm bị loại khỏi Miami Open. Trước khi bắt đầu giải, tay vợt người Tây Ban Nha đã thi đấu liên tục 17 trận tại Australian Open, Doha Open và gần nhất là Indian Wells. Theo chuyên gia Mark Petchey, nếu giữ lịch thi đấu như hiện tại, Carlos Alcaraz khó lòng vô địch Miami Open từ đây về sau.

"Thành thật mà nói, tôi sợ Alcaraz sẽ chẳng bao giờ có thể vô địch Miami Open nữa với lịch thi đấu hiện tại. Cậu ấy luôn chơi tốt tại Indian Wells. Sân đấu ở đó phù hợp với những cú thuận tay cực nặng của Alcaraz. Cậu ấy luôn tiến sâu tại đó nên rất khó giữ phong độ khi chuyển sang chơi tại Miami".

"Ông trùm" UFC sớm lên kế hoạch cho gà cưng

Islam Makhachev, nhà đương kim vô địch hạng bán trung của UFC, đang phải điều trị chấn thương ở tay và bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại sự kiện UFC diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, Dana White, chủ tịch của UFC, đã sớm lên kế hoạch cho "gà cưng" khi tiết lộ Makhachev sẽ đối đầu với Ilia Topuria trong trận bảo vệ đai vô địch diễn ra vào tháng 8.

Max Verstappen gây sốc

Trong buổi họp báo trước chặng đua tại Nhật Bản, Max Verstappen khiến tất cả ngỡ ngàng khi bắt đầu bằng cách... đuổi phóng viên Giles Richards của tờ The Guardian ra khỏi phòng họp báo. Tay đua người Hà Lan thẳng thắn nói rằng sẽ trả lời tới khi phóng viên này ra ngoài. Richards từng "hỏi khó" Verstappen về pha va chạm với George Russell ở mùa trước, khiến tay đua này bỏ lỡ chức vô địch.

Doncic cạnh tranh mạnh mẽ danh hiệu MVP của NBA

Trong quãng thời gian gần đây, siêu sao Luka Doncic có màn trình diễn tuyệt vời với chuỗi 10 trận liên tiếp ghi trên 30 điểm, qua đó giúp Los Angeles Lakers thắng 9/10 lần ra sân gần nhất. Với chỉ số trung bình 33,6 điểm, 7,8 lần bắt bóng bật bảng, 8,3 lần kiến tạo/trận, Luka Doncic đang bứt tốc trong cuộc đua giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc mùa giải" của NBA với Shai Gilgeous-Alexander.