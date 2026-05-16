Nóng nhất thể thao sáng 16/5: Sinner chỉ trích lịch thi đấu ở Rome Open

Sinner tiếp tục chỉ trích lịch thi đấu rạng sáng

Jannik Sinner đã thường xuyên chỉ trích lịch thi đấu của các giải bị kéo sang rạng sáng ngày hôm sau và mới đây anh tiếp tục bày tỏ sự không đồng tình với kiểu xếp lịch này tại giải sân nhà Rome Open. “Chúng tôi ai cũng là con người, đến giờ là phải nghỉ ngơi. Hơn nữa các VĐV nước ngoài còn phải bay đến và thích ứng với chênh lệch múi giờ. Tất cả những điều đó khiến khó ai đánh tennis tốt được”, Sinner nói.

Tuyển Wushu Việt Nam đoạt 3 HCV ở Cúp tán thủ Thế giới

Đội tuyển wushu Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Cúp tán thủ Thế giới 2026 tổ chức ở Macau (Trung Quốc) với thành tích cả 6 võ sỹ của đoàn đều lọt vào trận chung kết. Đinh Văn Tâm đoạt HCV ở hạng cân 52kg nam, Nguyễn Thị Thu Thủy chiến thắng ở hạng cân 56kg nữ và tấm HCV còn lại thuộc về Trương Văn Chưởng ở nội dung 70kg nam. Trong khi đó các võ sỹ Nguyễn Thị Lan, Phương Nga và Văn Đoàn đoạt HCB.

Raducanu trở lại với HLV cũ

Emma Raducanu mới đây đã thuê lại HLV Andrew Richardson trước thềm Roland Garros, đánh dấu sự trở lại cộng tác giữa cô với HLV này sau chức vô địch US Open năm 2021. HLV Richardson đã bị sa thải chỉ vài tuần sau chức vô địch đó và Raducanu từ đó tới nay trải qua sự bất ổn phong độ. Đây là lần đổi HLV thứ 10 của Raducanu chỉ trong vòng 5 năm.

Usyk được cho phép đấu nhà vô địch kickboxing

IBF đã xác nhận với báo chí rằng liên đoàn boxing này đã chấp nhận yêu cầu đặc biệt từ Oleksandr Usyk để tay đấm người Ukraine đối đầu nhà vô địch kickboxing Rico Verhoeven vào ngày 23/5 tới tại Ai Cập. Điều này sẽ khiến Usyk không bị tước đai vô địch theo luật của IBF, và anh sẽ đến với trận gặp Verhoeven với tư cách nhà vô địch boxing của 3 đai thuộc IBF, WBA và WBC.