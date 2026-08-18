Bí quyết trụ lại Ngoại hạng Anh cho các tân binh: Có cần mốc 40 điểm "thần thánh"?

Khởi đầu mùa giải tốt là yếu tố quan trọng

Sau 2 mùa giải liên tiếp người hâm mộ chứng kiến cả 3 đội mới thăng hạng đều phải trở lại Championship ngay lập tức, Sunderland và Leeds United đã phá "dớp" đen đủi này trong mùa giải 2025/26

Sunderland thậm chí kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 với 54 điểm, thành tích tốt nhất của một đội mới thăng hạng kể từ Wolves mùa 2018/19 và là số điểm cao nhất của một tân binh kể từ khi Leeds giành 59 điểm ở mùa 2020/21. Leeds đứng thứ 14, hơn nhóm xuống hạng tới 8 điểm. Burnley là đội mới thăng hạng duy nhất phải xuống Championship.

Ipswich Town, Hull City và Coventry City đặt mục tiêu không trở lại Championship chỉ sau một mùa lên chơi tại Ngoại hạng Anh

Với Coventry, Ipswich và Hull, bài học đầu tiên là cần khởi đầu đủ tốt. Trong 34 mùa Ngoại hạng Anh, chưa có đội mới thăng hạng nào giành ít nhất 8 điểm trong 5 trận đầu tiên rồi sau đó phải xuống hạng. Sunderland mùa trước cũng đạt đúng 8 điểm sau 5 vòng.

Mốc 7 điểm cũng mang lại cơ sở tương đối tích cực. Trong 29 đội mới thăng hạng từng giành ít nhất 7 điểm sau 5 trận đầu tiên, chỉ có 4 đội sau đó xuống hạng, tương đương 13,7%. Ngược lại, trong 14 đội giành đúng 6 điểm, có tới 10 đội xuống hạng. Với những đội chỉ có 3 điểm trở xuống sau 4trận, 22 trong 25 trường hợp đã phải xuống hạng, tương đương 88%.

Lịch thi đấu đầu mùa của Coventry đặc biệt khó khăn khi các đối thủ trong 5 trận đầu có chỉ số sức mạnh trung bình do trang The Analyst đánh giá lên tới 94,5, ngang với Sunderland và là lịch thi đấu mở màn khó nhất. Coventry còn phải làm khách trước Arsenal và Man City.

Hull cũng gặp lịch đấu không dễ chịu với MU, Aston Villa, Chelsea và Newcastle. Trong khi đó, Ipswich có lịch mở màn được đánh giá dễ thứ 9, với trận sân nhà gặp Sunderland và các chuyến làm khách trước Crystal Palace và Everton có thể là những cơ hội quan trọng để tích lũy điểm.

Không nhất thiết phải đạt 40 điểm

Mốc 40 điểm thường được xem là con số bảo đảm một đội bóng có thể trụ lại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy con số này hiếm khi thực sự cần thiết.

Trong 22 mùa giải hoàn chỉnh gần nhất, chỉ 2 lần đội đứng thứ 18 có tới 39 điểm: Birmingham City mùa 2010/11 và West Ham mùa trước. Đây cũng là 2 trường hợp duy nhất trong hơn 2 thập kỷ mà một đội thực sự cần 40 điểm để chắc chắn trụ hạng.

Trong cùng giai đoạn, số điểm trung bình của đội xếp thứ 18 là 33,8. Tuy nhiên, mức trung bình này bị kéo xuống bởi những mùa giải có đội đứng thứ 18 giành số điểm rất thấp, như Fulham với 28 điểm mùa 2020-21, Luton với 26 điểm mùa 2023/24 và Leicester với 25 điểm mùa 2024/25.

Vì vậy, 34-35 điểm thường đã đủ để trụ hạng trong nhiều mùa, nhưng đây không phải một ngưỡng cố định. Nếu cần một mục tiêu đáng tin cậy hơn, 38 điểm là cột mốc phù hợp. Trước mùa giải vừa qua, trong 14 mùa liên tiếp, 38 điểm đều đủ để một đội tránh xuống hạng. Mùa trước là lần đầu tiên trong 15 mùa mà con số này không còn đủ, khi West Ham xuống hạng dù giành tới 39 điểm.

Biến sân nhà thành điểm tựa

Một chỉ số khác có ý nghĩa đáng chú ý là số điểm trên sân nhà. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh với thể thức 38 trận, chưa có đội nào xuống hạng sau khi giành ít nhất 30 điểm trên sân nhà.

Sunderland và Leeds đều đạt được điều này ở mùa trước. Sunderland giành 33 điểm tại sân nhà, đứng thứ tám về thành tích sân nhà toàn giải, trong khi Leeds có 32 điểm và đứng thứ 10. Ngược lại, Burnley chỉ giành được 13 điểm tại Turf Moor và đứng cuối bảng thành tích sân nhà.

Tuy nhiên, thành tích sân nhà yếu không đồng nghĩa chắc chắn xuống hạng. Hull từng trụ hạng ở mùa 2008/09 dù chỉ giành 14 điểm trên sân nhà. Đội bóng này bù lại bằng 21 điểm trên sân khách.

Đây là điểm đáng chú ý đối với Coventry và Ipswich. Hai đội giành quyền thăng hạng trực tiếp mùa trước cũng sở hữu 2 thành tích sân nhà tốt nhất Championship, lần lượt với 55 và 50 điểm. Hull kém hơn đáng kể với 38 điểm, đứng thứ 8.

Nếu không mạnh trên sân nhà, phải giỏi trên sân khách

Hull có thể là ví dụ để 2 đội còn lại tham khảo nếu muốn bù đắp thành tích sân nhà bằng khả năng thi đấu xa nhà.

Trong một mùa Ngoại hạng Anh kéo dài 38 trận, chưa có đội xuống hạng nào từng giành từ 23 điểm sân khách trở lên. Kỷ lục về số điểm sân khách cao nhất của một đội vẫn xuống hạng là 22 điểm, thuộc về Crystal Palace mùa 1997/98.

Mốc 20 điểm sân khách cũng thường đưa một đội vào vị thế tương đối an toàn. Có 25 đội mới thăng hạng từng giành ít nhất 20 điểm trên sân khách trong một mùa Ngoại hạng Anh, và chỉ 2 đội trong số đó vẫn xuống hạng.

Ở Championship mùa trước, Millwall sở hữu thành tích sân khách tốt nhất với 41 điểm, hơn Coventry 1 điểm. Hull giành 35 điểm sân khách, còn Ipswich có 34 điểm, lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7.

Những con số này cho thấy các đội mới thăng hạng không nhất thiết phải giành phần lớn điểm số trên sân nhà. Một khả năng thi đấu ổn định trên sân khách có thể trở thành phương án quan trọng để tích lũy đủ điểm trụ hạng.

Hàng công cần có nguồn bàn thắng ổn định

Một chân sút chủ lực cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 6 đội từng xuống hạng dù sở hữu một cầu thủ ghi hơn 14 bàn trong mùa giải.

Mùa trước, Dominic Calvert-Lewin ghi 14 bàn cho Leeds, chiếm 29% tổng số 49 bàn của đội. Trong khi đó, cả ba đội mới thăng hạng mùa này đều có một cầu thủ ghi ít nhất 15 bàn tại Championship: Haji Wright ghi 17 bàn cho Coventry, Oli McBurnie ghi 17 bàn cho Hull và Jack Clarke ghi 16 bàn cho Ipswich.

Các đội cũng bổ sung thêm những phương án tấn công. Ipswich chiêu mộ tiền đạo người Brazil, Emersonn từ Toulouse với mức phí 24 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chỉ ghi 6 bàn sau 28 lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước.

Trường hợp của McBurnie cũng đáng chú ý. Tiền đạo này từng ghi 62 bàn trong 165 lần ra sân tại Championship, tương đương 0,38 bàn/trận, nhưng chỉ ghi 13 bàn sau 96 lần thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải Ngoại hạng Anh là 6 bàn.

Xét trên phạm vi toàn đội, việc ghi trên 50 bàn cũng là chỉ dấu tích cực. Chỉ 2 đội mới thăng hạng từng ghi hơn 50 bàn trong một mùa 38 trận nhưng vẫn xuống hạng. Blackpool ghi tới 55 bàn mùa 2010/11 nhưng vẫn xuống hạng sau khi thủng lưới 78 lần. Ngược lại, Huddersfield giữ kỷ lục về số bàn thắng ít nhất của một đội mới thăng hạng nhưng vẫn trụ hạng: chỉ 28 bàn ở mùa 2017/18.

Hạn chế bàn thua mới là yếu tố then chốt

Nếu khả năng ghi bàn giúp một đội tích lũy điểm, thì hàng phòng ngự quyết định khả năng bảo vệ những điểm số đó.

Bournemouth mùa 2022/23 và West Bromwich mùa 2010/11 cùng giữ kỷ lục về số bàn thua nhiều nhất mà một đội mới thăng hạng vẫn có thể chịu được và trụ hạng (71 bàn). Tuy nhiên, đây là những ngoại lệ hiếm hoi.

Chỉ 2 đội mới thăng hạng từng để thủng lưới từ 69 bàn trở lên mà vẫn tránh xuống hạng. Trong số 68 đội mới thăng hạng để thủng lưới không quá 68 bàn, chỉ 16 đội xuống hạng, tương đương 24,2%. Ngược lại, trong 33 đội để thủng lưới ít nhất 69 bàn, có tới 31 đội xuống hạng, tỷ lệ 93,9%.

Do đó, mục tiêu hợp lý là giữ số bàn thua ở mức 68 hoặc thấp hơn, tương đương không quá 1,79 bàn mỗi trận. Tất nhiên, càng thấp càng tốt.

Ipswich có cơ sở tốt để hướng tới mục tiêu này. Mùa trước, họ chỉ để đối thủ tạo ra lượng cơ hội tương đương 1,0 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận tại Championship, tốt thứ hai giải đấu. Coventry cũng có thành tích khá tốt với 1,1 xG phải nhận mỗi trận.

Hull đứng trước bài toán khó hơn. Đội bóng này để đối thủ tạo ra lượng cơ hội tương đương 1,7 xG mỗi trận, chỉ tốt hơn đội xuống hạng Sheffield Wednesday và đứng thứ hai từ dưới lên ở Championship.

Coventry và Ipswich có cơ sở tích cực hơn

Những thống kê trước mùa giải cho thấy Hull có thể phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khó khăn nhất trong số 3 đội mới thăng hạng. Coventry và Ipswich được đánh giá có cơ hội tốt hơn, nhờ những nền tảng tương đối tích cực về thành tích sân nhà, khả năng phòng ngự và lịch thi đấu mở màn.

Dù vậy, Ngoại hạng Anh ngày càng cạnh tranh và việc trụ hạng vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Những bài học từ các mùa giải trước cho thấy các đội mới thăng hạng cần đồng thời đạt nhiều điều kiện: khởi đầu đủ tốt, giành điểm đều đặn trên sân nhà hoặc sân khách, duy trì một nguồn bàn thắng đáng tin cậy và quan trọng nhất là hạn chế số bàn thua.

Về lý thuyết, công thức khá đơn giản: ghi đủ bàn, phòng ngự chắc chắn và giành đủ điểm. Nhưng việc biến những yêu cầu đó thành kết quả thực tế trong 38 vòng đấu Ngoại hạng Anh sẽ là thử thách lớn đối với Coventry City, Ipswich Town và Hull City ở mùa giải 2026/27.