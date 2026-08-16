6 người đẹp thể thao được tạp chí "ảnh nóng" chọn mặt gửi vàng, khoe bikini hút hồn

Quyết định lựa chọn nhân sự cho ấn phẩm năm nay của tạp chí áo tắm danh tiếng của nước Mỹ đang khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Thay vì những siêu mẫu catwalk quen thuộc, thương hiệu này đã quyết định "chọn mặt gửi vàng" vào 6 nữ vận động viên đỉnh cao. Họ mang đến một làn gió mới tràn đầy năng lượng, sự khỏe khoắn và những đường cong cơ bắp đầy quyến rũ.

Dưới đây là 6 biểu tượng nhan sắc của làng thể thao thế giới góp mặt trong chiến dịch 2026:

1. Olivia "Livvy" Dunne - Nữ thần thể dục dụng cụ

Sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Dunne tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng truyền thông" với vóc dáng chuẩn chỉnh và gương mặt thu hút mọi ánh nhìn.

2. Ilona Maher - Ngôi sao bóng bầu dục bốc lửa

Mang đến hình thể săn chắc, vạm vỡ đầy phá cách. Cô là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tự tin và tôn trọng mọi dáng người của phái đẹp.

3. Ali Truwit - Kình ngư Paralympic kiên cường

Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh đầy nghị lực kết hợp cùng thần thái rạng rỡ giúp cô trở thành một trong những gương mặt đặc biệt và xúc động nhất ấn phẩm.

4. Napheesa Collier - Ngôi sao bóng rổ WNBA

Tân binh của giải đấu WNBA mang đến chiều cao ấn tượng (1m85), tỷ lệ cơ thể chuẩn mực và nụ cười tỏa nắng trong các thiết kế bikini phá cách.

5. Sophie Cunningham - Đóa hồng gai của làng bóng rổ

Một mảnh ghép WNBA khác khiến người xem không thể rời mắt nhờ cơ bụng săn chắc và phong thái tự tin trước ống kính.

6. Melissa Jefferson-Wooden - "Tia chớp" điền kinh

Nhà vô địch tốc độ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, khỏe khoắn, minh chứng rõ ràng nhất cho vẻ đẹp của một vận động viên điền kinh đỉnh cao.

Được thực hiện tại bãi biển Fort Myers (Florida), bộ ảnh bikini của 6 nữ vận động viên không chỉ tôn vinh nét đẹp hình thể cơ bắp mà còn khẳng định sự đa dạng của phụ nữ trong thời đại mới, quyến rũ không chỉ nằm ở sự mềm mại, mà còn đến từ sức mạnh và sự kiên cường.