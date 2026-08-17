Nóng nhất thể thao sáng 17/8: Huyền thoại lo Alcaraz không kịp chuẩn bị cho US Open

Huyền thoại Sanchez lo Alcaraz không kịp chuẩn bị cho US Open

Huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha Emilio Sanchez nghi ngờ Carlos Alcaraz có đủ thời gian để đạt thể trạng tốt nhất trước US Open. Tay vợt số 2 thế giới vẫn chưa trở lại kể từ giữa tháng 4 do viêm bao gân cổ tay phải.

Alcaraz đang cố gắng tìm lại phong độ trước US Open

Alcaraz từng dự kiến tái xuất tại Cincinnati Masters nhưng rút lui vào phút chót. Sanchez cho rằng Alcaraz chỉ còn khoảng hai tuần để chuẩn bị và khó đạt 100% phong độ. Nếu muốn thi đấu, Alcaraz có thể cân nhắc Winston-Salem trước khi tới Flushing Meadows, nhưng lựa chọn này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Gauff quyết chấm dứt cơn khát danh hiệu năm 2026

Coco Gauff bước vào Cincinnati Open với mục tiêu rõ ràng: giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2026. Tay vợt người Mỹ sở hữu thành tích 34 thắng, 13 thua từ đầu mùa nhưng vẫn chưa một lần đăng quang. Gauff từng vào chung kết Miami và Rome, đồng thời lọt bán kết Wimbledon, Dubai và Toronto. Dù có một mùa giải ổn định, cô vẫn chưa thể hoàn tất bước cuối cùng. “Tôi muốn kết thúc mùa giải với một chiếc cúp trong tay”, Gauff chia sẻ trước giải Cincinnati. Tay vợt 22 tuổi đang hướng tới việc giải cơn khát danh hiệu kéo dài 10 tháng.

Ferrari nhận lợi thế tài chính trước mùa giải mới

Ferrari vừa nhận thêm dư địa tài chính để tiếp tục chiến lược nâng cấp mạnh mẽ tại F1 sau khi FIA đồng ý tăng giới hạn chi phí cho các đội. Thay đổi này liên quan đến quy định động cơ trong hai năm tới, khi tỷ lệ giữa động cơ đốt trong và hệ thống điện chuyển từ 50:50 sang khoảng 60:40.

Động cơ đốt trong mạnh hơn sẽ cần lưu lượng nhiên liệu lớn hơn, đồng nghĩa xe phải mang bình nhiên liệu lớn hơn. Điều này tạo ra bài toán khó cho những đội dự định sử dụng lại khung gầm hiện tại, bởi việc lắp bình nhiên liệu mới có thể đòi hỏi thiết kế lại toàn bộ chiếc xe.

Chủ tịch UFC Dana White nổi giận vì Garry thiếu “bản năng sát thủ”

Chủ tịch UFC Dana White thừa nhận vô cùng thất vọng với Ian Machado Garry trong trận đấu với Islam Makhachev tại UFC 330. Dù Makhachev dẫn điểm trước hiệp cuối, Garry đã tạo ra thế trận giằng co và gây không ít khó khăn cho nhà vô địch.

Tuy nhiên, thay vì dồn lên tìm kiếm một chiến thắng knock-out hoặc kết thúc trận đấu, Garry lại bắt tay và ôm đối thủ khi hiệp năm bắt đầu. White cho rằng đó là sai lầm nghiêm trọng. Theo ông, khi cơ hội tranh đai đang nằm trong tầm tay, Garry cần thể hiện tinh thần quyết liệt và tìm cách kết thúc Makhachev.