"Đốt mắt" với loạt ảnh bikini gợi cảm của thiên thần bóng chuyền kiêm nữ gymer

Trong làng bóng chuyền nữ thế giới, cái tên Aleksandra Karabinovich đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ không chỉ bởi tài năng trên sân đấu mà còn bởi sắc vóc quyến rũ khó rời mắt. Khác với hình ảnh quần đùi số áo thi đấu mộc mạc, hot girl bóng chuyền sinh năm 1998 này ngoài đời là một "nữ thần" thực sự sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram.

Aleksandra, người đẹp ưu tú của bóng chuyền Belarus

Chiều cao ấn tượng và vóc dáng "đồng hồ cát" vạn người mê

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80, Aleksandra dễ dàng chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Điểm thu hút nhất của cô nàng chính là tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với ba vòng siêu chuẩn cùng đôi chân dài miên man. Trên trang cá nhân có hàng nghìn lượt theo dõi của mình, người đẹp đến từ Belarus thường xuyên "đốt mắt" người hâm mộ bằng những loạt ảnh diện bikini hai mảnh mỏng manh, khoe trọn làn da rám nắng khỏe khoắn và vòng eo con kiến săn chắc.

Mỗi bức ảnh áo tắm của cô đều nhận được lượng tương tác khủng, nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi và phong cho cô danh hiệu "thiên thần bãi biển".

Bí quyết từ phòng gym và lối sống năng động

Để duy trì được body vạn người mê, Aleksandra là một tín đồ trung thành của phòng gym và bộ môn pilates. Cô dành nhiều giờ đồng hồ mỗi tuần để tập luyện các bài tập tạ, squat nâng cơ và tăng sức bền cho đôi chân. Lối sống năng động, kết hợp giữa cường độ vận động của một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và chế độ siết cơ của một gymer chính là chìa khóa giúp Aleksandra có được cơ bụng số 11 đầy mê hoặc.

Nàng "vận động viên đa tài" từ sân đấu đến văn phòng

Không chỉ có nhan sắc, Aleksandra còn sở hữu học vấn và sự nghiệp đáng nể khiến nhiều người ngưỡng mộ:

Cô là chủ công (outside hitter) chuyên nghiệp, từng đầu quân cho câu lạc bộ Dikefalos Geriou Volley trên Facebook tại Đảo Síp và tham gia cả thể thức bóng chuyền bãi biển.

Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch tại Trường Đại học Sư phạm Nhà nước Belarus (BSPU Minsk).

Hiện tại, song song với việc thi đấu tại Nicosia (Síp), cô đang đảm nhận vị trí Quản lý Nhân sự (HR Manager) cho tổ chức Humanitas Ba Lan.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét mạnh mẽ của một vận động viên, sự quyến rũ của một gymer và sự thông minh của một quý cô văn phòng đã giúp Aleksandra khẳng định vị thế một trong những hot girl thể thao đa tài và hấp dẫn nhất hiện nay.

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