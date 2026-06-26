Kiều Trinh rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chuẩn bị cho VTV Cup và SEA V-League 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung với quân số đông hơn so với AVC Cup. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập bổ sung nhiều VĐV trẻ nhằm lựa chọn ra 2 đội tham dự các giải đấu sắp tới.

Đáng chú ý, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh có tên trong danh sách triệu tập bổ sung. Ở AVC Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu dưới sức ở một số trận, có nguyên nhân đến từ việc Kiều Trinh không thi đấu tại giải này. Sau khi Bích Tuyền chuyển sang công tác huấn luyện, Kiều Trinh được đánh giá là đối chuyền số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kiều Trinh tiếp tục vắng mặt ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kiều Trinh được triệu tập trở lại đội tuyển mang đến tin vui với người hâm mộ, tuy nhiên đáng tiếc là VĐV người Quảng Trị vẫn chưa thể thi đấu trong giai đoạn tập trung sắp tới.

Theo tìm hiểu, sau quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe, đội ngũ y tế CLB Binh chủng Thông tin xác định Kiều Trinh vẫn cần thêm thời gian để điều trị và phục hồi. Đội bóng áo lính xin cho tay đập sinh năm 2001 ở lại CLB để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội quân trở lại mà không có đối chuyền số 1 Hoàng Thị Kiều Trinh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định trao cơ hội cho Trà My của VTV Bình Điền Long An, bên cạnh đó là Libero Thảo Nguyên cùng phụ công đang thi đấu trong màu áo U18 Việt Nam là Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc.

Hai tài năng trẻ Ánh Thảo và Lê Thùy Linh cũng có tên trong danh sách triệu tập bổ sung của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra, Đinh Thị Vân và Cao Thị Hoa Thắm là hai cái tên hứa hẹn mang đến thêm những lựa chọn về phương án tấn công.

Gương mặt trẻ Quỳnh Hương được triệu tập bổ sung.

Hoa Thắm là chuyền 2 của HCĐG Lào Cai, thể hiện ấn tượng ở vòng 1 VĐQG cũng như Cúp Hùng Vương. Trong khi đó Đinh Vân là chuyền 2 trẻ đầy tiềm năng, cùng CLB Hà Nội Tasco Auto giành chức vô địch Cúp Hùng Vương 2026 cũng như tỏa sáng giúp Kinh Bắc Bắc Ninh bay cao tại vòng 1 giải bóng chuyền hạng A.

Những cái tên được triệu tập bổ sung lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có chủ công Quỳnh Hương, Phương Thùy (Binh chủng Thông tin), chủ công Bùi Hồng Nhung (HCĐG Lào Cai), phụ công Lưu Thị Huệ (Ninh Bình), phụ công Nguyễn Phương Quỳnh (Vietinbank), Libero Cà Thị Tư (Kinh Bắc Bắc Ninh)...

Theo kế hoạch, các VĐV được triệu tập bổ sung cùng với danh sách 14 VĐV đang tập huấn tại Đà Lạt, sẽ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn ra 2 đội để tham dự VTV Cup và SEA V-League 2026 diễn ra trong tháng 8 tới.