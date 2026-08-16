Nóng nhất thể thao sáng 16/8: Ý tưởng của Djokovic bị phản đối mạnh mẽ

Ý tưởng của Djokovic bị phản đối mạnh mẽ

Yevgeny Kafelnikov, cựu tay vợt người Nga từng vô địch Grand Slam 2 lần trong sự nghiệp, tỏ ra khá gay gắt với ý tưởng giảm số lượng game đấu trong 1 set tennis của Novak Djokovic. “Ý tưởng này thật sự vô lý. Tôi không thể tin nổi có người lại nghĩ ra ý tưởng này. Một set đấu chỉ đánh chạm 4 thôi ư? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ thực sự thất vọng về bộ môn này”.

Kafelnikov chỉ trích gay gắt ý tưởng của Djokovic

Cựu sao quần vợt chuyển sang đá bóng

Hai tháng sau khi giải nghệ quần vợt, Roberto Bautista Agut đã có màn ra mắt CD Els Ibarsos, CLB đang chơi ở hạng 7 của bóng đá Tây Ban Nha. Cựu tay vợt năm nay 38 tuổi gây ấn tượng khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Trước khi thi đấu quần vợt, Bautista Agut từng ăn tập tại lò Villarreal cho tới năm 14 tuổi.

Pacquiao tiết lộ đối thủ mạnh nhất từng đối đầu

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Manny Pacquiao tiết lộ Floyd Mayweather không phải là tay đấm mạnh nhất bản thân từng đối đầu. “Đó là Miguel Cotto. Anh ấy có những cú đấm thực sự mạnh. Tôi cảm nhận được mỗi cú đấm sấm sét ấy”. Pacquiao thắng Cotto trong trận tranh đai vô địch hạng bán trung WBO vào năm 2009.

Sao bóng rổ Đức tiến sát kỷ lục tại NBA

Theo tin mới nhất từ Mỹ, Dennis Schroder đã đồng ý chuyển sang Charlotte Hornets từ Cleveland Cavaliers trong thương vụ trao đổi giữa hai CLB này. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ dẫn bóng người Đức gia nhập đội bóng thứ 12 tại NBA trong sự nghiệp, nhiều thứ hai lịch sử giải đấu. Pha chuyển nhượng này khiến Schroder trở thành cầu thủ bị đem đi trao đổi nhiều thứ hai lịch sử NBA (9 lần).

Golfer trẻ Trung Quốc gây chú ý

Ngay tại vòng 3, hố 5 tại giải Danish Championship, golfer 18 tuổi người Trung Quốc, Yanhan Zhou đã gây ấn tượng với pha phát bóng đi 514 yards, tương đương 470 m. Đây được coi là một trong những pha phát bóng mạnh nhất trong giới golf. Điều đó còn đặc biệt hơn khi Zhou mới chỉ 18 tuổi. Phong độ tuyệt vời giúp tay golf người Trung Quốc leo lên vị trí thứ 2 tại giải với thành tích dưới 11 gậy so với tiêu chuẩn (-11).