Nóng nhất thể thao sáng 15/8: Djokovic đã sẵn sàng cho Cincinnati Open

Djokovic đã sẵn sàng cho Cincinnati Open

Trả lời phỏng vấn mới đây, Novak Djokovic tiết lộ đã sẵn sàng cho Cincinnati Open. “Tôi muốn thi đấu ít nhất 1 giải trước khi bước vào US Open. Tôi đã không thi đấu từ sau Wimbledon. Đó là giải đấu tôi cảm thấy bản thân khỏe mạnh nhất trong 2 năm gần đây. Bây giờ cũng vậy, tôi muốn thi đấu và rất mong chờ giải đấu này”.

Novak Djokovic

Cựu số 4 thế giới động viên Alex Eala

Alex Eala, tài năng mới nổi của làng quần vợt nữ tới từ Philippines, đang nhận được nhiều sự chú ý. Tay vợt đang xếp hạng thứ 20 thế giới gặp phải nhánh đấu khó khăn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, cựu số 4 thế giới Greg Rusedski đã gửi lời động viên.

“Những gì Eala đang làm được thực sự ấn tượng khi thắng liên tiếp 7 trận trước khi thua trước Bencic. Cô ấy có chút hụt hơi và điều đó không nên xảy ra tại Cincinatti. Thực ra, đối thủ nào với Eala bây giờ cũng vậy. Cô ấy đã cho thấy khả năng của mình tại Washington. Với những gì Eala đã thể hiện, họ cần phải chơi rất tốt mới đánh bại được cô ấy”.

Thầy cũ khuyên Anthony Joshua thay đổi

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, người từng giúp Anthony Joshua giành HCV Olympic, Rob McCracken đã lên tiếng khuyên cậu học trò cũ trước cuộc đối đầu với Tyson Fury. “Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng đa phần phụ thuộc vào sự chuẩn bị của đôi bên. Tôi nghĩ cả hai đều cần thêm thời gian để chuẩn bị. Về phần AJ, cậu ấy cần phải thay đổi nếu muốn lấy lại phong độ như xưa”.

Tài năng trẻ người Italia phá kỷ lục thế giới

Tài năng trẻ 19 tuổi người Italia, Sara Curtis vừa phá kỷ lục thế giới ở nội dung 50 bơi ngửa tại giải vô địch châu Âu đang diễn ra tại Paris. Curtis hoàn thành phần thi với thành tích 26,56 giây, nhanh hơn 0,23 giây so với người về thứ hai. Đây là lần thứ hai Curtis phá kỷ lục thế giới trong sự nghiệp.

Sao trẻ Việt Nam lỡ vé Roland Garros Junior Series

Lê Tiến Anh, tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam vừa để thua ngược hạt giống số 1 Shundu Yuan tại vòng loại giải Roland Garros Junior Series. Tiến Anh chơi khá tốt và thắng dễ trong set 1 nhưng gặp vấn đề về sức khỏe và phải bỏ cuộc ở set 3. Tiến Anh năm nay 15 tuổi và được coi là hạt giống tốt nhất của quần vợt Việt Nam ở thời điểm hiện tại.