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Đội tuyển Việt Nam liên tiếp chiến thắng: May mắn hay thực lực?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

TPO - Mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam đã tăng lên con số 23 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, cho thấy tính ổn định cũng như nền tảng lực lượng, sự chuẩn bị tốt trước các đối thủ.

Tuyển Việt Nam chiến thắng đối thủ ngay cả khi không cần kiểm soát bóng và vượt trội về thế trận (ảnh Hữu Phạm)

Tuyển Việt Nam chiến thắng đối thủ ngay cả khi không cần kiểm soát bóng và vượt trội về thế trận (ảnh Hữu Phạm)

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng trên sân khách trước những đối thủ mạnh trong khu vực. Đầu tiên là Indonesia với trận thắng 3-0 ngay tại Pakansari và "nạn nhân" hôm qua là Malaysia.

Điểm chung trong cả 2 trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không cần kiểm soát bóng vượt trội hơn đối phương nhưng vẫn ra về với 3 điểm. Thắng lợi tại Kuala Lumpur nâng chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik lên 23, một con số đầy ấn tượng.

Đây cũng là chiến thắng thứ 10 của Việt Nam trong 11 lần chạm trán gần nhất trước Malaysia, trận còn lại có kết quả hoà.

Đội tuyển Việt Nam liên tiếp chiến thắng: May mắn hay thực lực? - 2

May mắn là một phần tất yếu của các trận đấu và quả thực đội tuyển Việt Nam đã có những may mắn nhất định. Trên sân Kuala Lumpur, tình thế đã có thể khác đi nếu Malaysia tận dụng tốt các cơ hội tạo ra ở hiệp 1.

Nhưng người Mã chỉ có thể trách mình khi họ chưa đủ sắc nét và chính xác để có bàn thắng. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam lại cho thấy sự kiên nhẫn, khả năng chống chịu sức ép và chớp thời cơ nhạy bén.

Đó là một tập thể biết chiến thắng ngay cả khi khó khăn nhất, và điều này chỉ được tạo nên một cách bền bỉ nhờ thực lực. Nhìn lại ASEAN Cup 2026, khi các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều không có được lực lượng tốt nhất, đội tuyển Việt Nam lại chuẩn bị chu đáo cả về hậu cần và nhân lực.

Trong tay HLV Kim Sang-sik đặc biệt dồi dào lực lượng ở cả 3 tuyến, đặc biệt trên hàng công đảm bảo cho việc xoay tua lực lượng dễ dàng. Nếu Thái Lan hay Malaysia gặp khó do CLB không "nhả" quân thì ngược lại, đội tuyển Việt Nam gần như có đủ các nhân tố quan trọng nhất.

Đội tuyển Việt Nam đang kéo dài chuỗi bất bại lên con số 23 dưới thời HLV Kim Sang-sik (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam đang kéo dài chuỗi bất bại lên con số 23 dưới thời HLV Kim Sang-sik (ảnh Hữu Phạm)

Những cuộc ngược dòng ngoạn mục như chiến thắng ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan ngay tại sân khách cho thấy đội tuyển Việt Nam có nền tảng thực lực và tâm lý mạnh mẽ hơn hẳn trước đây. Điều dễ nhận thấy, các đối thủ trong khu vực khi đối đầu Việt Nam hiện nay đều với tâm lý khát khao chiến thắng, phần nào cho thấy vị thế của đội bóng.

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Xuân Son lại gieo ác mộng cho Malaysia, thầy Kim cao tay đưa ĐT Việt Nam tiến sát chung kết
Xuân Son lại gieo ác mộng cho Malaysia, thầy Kim cao tay đưa ĐT Việt Nam tiến sát chung kết

Tuyển Việt Nam không có chiến thắng hoàn hảo trước Malaysia, nhưng điều đó không còn quá quan trọng.

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Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 08:09 AM (GMT+7)
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