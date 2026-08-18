Nóng nhất thể thao sáng 18/8: Hé lộ Djokovic năn nỉ đánh cặp với Sabalenka ở US Open

Djokovic năn nỉ đánh cặp với Sabalenka ở US Open

Aryna Sabalenka cho biết cô sẽ bắt cặp với Novak Djokovic ở nội dung đôi nam nữ tại US Open 2026. Sabalenka tiết lộ chính "Nole" đã tha thiết đề nghị cô để đánh cặp ở giải đấu này.

Sabalenka chia sẻ cụ thể: "Anh ấy cứ nài nỉ tôi chơi cùng ở US Open 2026. Tôi bảo với anh ấy rằng: 'Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp anh. Chúng ta hay cùng vô địch nhé'. Chúng tôi sẽ chơi cùng nhau. Sẽ rất vui. Tôi vô cùng hào hứng".

Djokovic đề nghị đánh cặp với Sabalenka ở US Open 2026

Gauff chọn thi đấu mạo hiểm

Sau khi đánh bại Samsonova ở Cincinnati Open, Coco Gauff cho biết bản thân phải thi đấu mạo hiểm hơn: "Nhìn chung, tôi nghĩ mình đã thi đấu tốt. Tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi vượt qua những lúc phong độ không được tốt lắm, và rồi mọi thứ dần dần trở nên suôn sẻ.

Tôi nghĩ mình đang chơi mạo hiểm. Tôi cảm thấy rất tự tin về cú giao bóng của mình hiện giờ, vì vậy tôi hầu như luôn chơi mạo hiểm. Trừ khi tôi cảm thấy tỷ lệ thành công của mình quá thấp, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt chính là sự đa dạng trong lối chơi. Tôi cảm thấy mình đang thay đổi rất nhiều kiểu giao bóng, nên đối thủ khó đoán được".

Raducanu mất vị trí số một nước Anh

Emma Raducanu đã không chơi quần vợt kể từ khi thua chung kết giải WTA 500 tại Queen's Club hồi tháng 6. Việc cô vắng mặt trong một số giải đấu đã khiến điểm số của Raducanu giảm mạnh. Giờ đây, cô đã bị xác nhận rằng sẽ mất vị trí số 1 nước Anh vào cuối tuần này.

Sự tụt hạng của Raducanu sẽ tiếp tục khi 130 điểm xếp hạng mà cô ấy tích lũy được từ việc lọt vào vòng ba giải US Open năm ngoái bị mất đi. Với việc không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sắp trở lại thi đấu, có khả năng Raducanu sẽ rơi khỏi top 100 bảng xếp hạng vào cuối năm nay.

Dana White tiếc vì trận Tyson Fury đấu Anthony Joshua không diễn ra sớm

Trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua đã là một trong những cuộc so găng lớn nhất có thể diễn ra trong làng quyền Anh suốt nhiều năm qua, nhưng vì lý do nào đó mà nó vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Ngay cả bây giờ, trận đấu vẫn chật vật để được tổ chức.

Ông trùm UFC Dana White cho biết đáng lẽ trận đấu này phải diễn ra cách đây 10 năm. Nhưng tất cả phụ thuộc vào việc đôi bên có muốn chạm trán nhau hay không.