Nóng nhất thể thao sáng 26/3: "Sinner sẽ sớm đòi lại ngôi số 1 của Alcaraz"

"Sinner sẽ sớm đòi lại ngôi số 1 của Alcaraz"

Carlos Alcaraz bị loại sớm ở Miami Open, trước đó cũng không thể đăng quang Indian Wells. Trong khi đó, Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội ẵm cả 2 giải Masters 1000 trên đất Mỹ. Theo đánh giá của huyền thoại Boris Becker, Sinner sẽ sớm đòi lại ngôi số 1 thế giới mà Alcaraz đang nắm giữ. Trên bảng xếp hạng ATP, Alcaraz đang có 13.550 điểm, còn đối thủ người Italia có 11.400 điểm. Với việc bị loại sớm ở Miami Open, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục bị trừ điểm.

Sinner (bên trái) đang có phong độ tốt hơn Alcaraz

Sabalenka thừa nhận chung kết Australian Open là “giới hạn cuối”

Aryna Sabalenka cho biết thất bại tại chung kết Australian Open 2026 trước Elena Rybakina là “giọt nước tràn ly”. Dù dẫn trước sau khi lội ngược dòng, Sabalenka lại đánh mất lợi thế và thua 4-6, 6-4, 4-6.

Tay vợt số 1 thế giới thừa nhận cô đã “buông xuôi” ở thời điểm quyết định. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Sabalenka tại chung kết Australian Open, khiến thành tích các trận chung kết Grand Slam của cô cân bằng 4-4.

Dana White tiết lộ từng đàm phán đưa Nate Diaz trở lại UFC

Chủ tịch UFC Dana White xác nhận từng trao đổi với Nate Diaz về khả năng trở lại. Tuy nhiên, Diaz đã ký hợp đồng với Most Valuable Promotions của Jake Paul để đấu Mike Perry. Trận đấu sẽ diễn ra trong sự kiện có sự góp mặt của Ronda Rousey và Gina Carano, phát sóng trực tiếp trên Netflix.

Toto Wolff bác tin đồn “ngớ ngẩn” về Verstappen

Giám đốc Mercedes-AMG Petronas, Toto Wolff, tỏ ra ngạc nhiên trước các tin đồn liên quan đến Max Verstappen. Ông khẳng định đội đua đang sở hữu hai tay đua có hợp đồng dài hạn và phong độ ổn định, nên không có lý do thay đổi đội hình. Wolff nhấn mạnh các tin đồn xuất hiện từ tháng 3 là “vô lý”, bởi những câu chuyện chuyển nhượng thường chỉ nóng lên vào giữa mùa giải.

Ferrari chịu áp lực từ Hamilton trong bài toán nhân sự

Cựu tay đua David Coulthard cảnh báo Ferrari không nên bỏ lỡ tài năng trẻ Oliver Bearman vì sự hiện diện của Lewis Hamilton. Theo Coulthard, đội đua Ý đang đứng trước áp lực cân bằng giữa kinh nghiệm của ngôi sao kỳ cựu và làn sóng trẻ đang lên. Ông cho rằng khi một tài năng mới nổi xuất hiện, đội bóng cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội.