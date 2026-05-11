HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản

Chờ đợi những "viên ngọc thô" cho ĐTQG

Chiều nay (11/5), Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Sự xuất hiện của HLV trưởng ĐTQG Kim Sang Sik trên khán đài VIP đã thu hút sự chú ý lớn. Đáng chú ý, dù đang giữa lịch trình làm việc bận rộn và vừa kết thúc chuyến công tác tại Saudi Arabia để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, ông Kim vẫn kịp thời bay đến Pleiku để dự khán giải đấu trẻ.

HLV Kim Sang Sik cùng bầu Đức động viên các đội bóng dự giải U14 Quốc tế Gia Lai 2026.

Sau hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, hành động này một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của chiến lược gia người Hàn Quốc trong việc tìm kiếm và đánh giá các lứa cầu thủ kế cận cho các đội tuyển quốc gia. Giải đấu quy tụ 12 CLB mạnh trong và ngoài nước chính là cơ hội vàng để các "viên ngọc thô" ghi điểm trong mắt vị thuyền trưởng ĐTQG.

U14 HAGL gây "địa chấn" trước Jubilo Iwata

Trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà U14 HAGL và U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) đã không làm hàng ngàn người hâm mộ bóng đá phố Núi thất vọng. Dù đối đầu với đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục, các cầu thủ trẻ phố Núi đã chơi cực kỳ tự tin và kỷ luật.

Cầu thủ trẻ U14 HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Jubilo Iwata của Nhật Bản.

Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, bước ngoặt đã đến ngay đầu hiệp 2. Cầu thủ Thành Nam tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. Trong những phút còn lại, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà và sự chứng kiến sát sao của HLV Kim Sang Sik, hàng thủ trẻ HAGL đã đứng vững trước sức ép mãnh liệt từ đại diện Nhật Bản để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Với 3 điểm làm vốn trước đối thủ mạnh nhất bảng, U14 HAGL đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại sân vận động Pleiku và Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng đến hết ngày 15/5.

