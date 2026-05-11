HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Elche
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Osasuna vs Atlético de Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản

Sự kiện: HLV Kim Sang Sik CLB LPBank HAGL Bầu Đức

Vừa trở về từ lễ bốc thăm Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, vị thuyền trưởng ĐTQG Kim Sang Sik vẫn tất bật có mặt tại phố Núi để theo dõi dàn sao mai U14 HAGL đánh bại đối thủ sừng sỏ Jubilo Iwata.

Chờ đợi những "viên ngọc thô" cho ĐTQG

Chiều nay (11/5), Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khai mạc trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Sự xuất hiện của HLV trưởng ĐTQG Kim Sang Sik trên khán đài VIP đã thu hút sự chú ý lớn. Đáng chú ý, dù đang giữa lịch trình làm việc bận rộn và vừa kết thúc chuyến công tác tại Saudi Arabia để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, ông Kim vẫn kịp thời bay đến Pleiku để dự khán giải đấu trẻ.

HLV Kim Sang Sik cùng bầu Đức động viên các đội bóng dự giải U14 Quốc tế Gia Lai 2026.

HLV Kim Sang Sik cùng bầu Đức động viên các đội bóng dự giải U14 Quốc tế Gia Lai 2026.

Sau hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, hành động này một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của chiến lược gia người Hàn Quốc trong việc tìm kiếm và đánh giá các lứa cầu thủ kế cận cho các đội tuyển quốc gia. Giải đấu quy tụ 12 CLB mạnh trong và ngoài nước chính là cơ hội vàng để các "viên ngọc thô" ghi điểm trong mắt vị thuyền trưởng ĐTQG.

U14 HAGL gây "địa chấn" trước Jubilo Iwata

Trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà U14 HAGL và U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) đã không làm hàng ngàn người hâm mộ bóng đá phố Núi thất vọng. Dù đối đầu với đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục, các cầu thủ trẻ phố Núi đã chơi cực kỳ tự tin và kỷ luật.

Cầu thủ trẻ U14 HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Jubilo Iwata của Nhật Bản.

Cầu thủ trẻ U14 HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Jubilo Iwata của Nhật Bản.

Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, bước ngoặt đã đến ngay đầu hiệp 2. Cầu thủ Thành Nam tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. Trong những phút còn lại, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà và sự chứng kiến sát sao của HLV Kim Sang Sik, hàng thủ trẻ HAGL đã đứng vững trước sức ép mãnh liệt từ đại diện Nhật Bản để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Với 3 điểm làm vốn trước đối thủ mạnh nhất bảng, U14 HAGL đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại sân vận động Pleiku và Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng đến hết ngày 15/5.

* Một số hình ảnh Lễ khai mạc Festival bóng đá trẻ U14 Gia Lai 2026:

HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 3HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 4HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 5HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 6HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 7HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 8HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 9HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 10HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 11HLV Kim Sang Sik xem "đám trẻ" nhà bầu Đức hạ đẹp đội bóng Nhật Bản - 12

Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Sỹ Bách tỏa sáng, tiếc nuối phút cuối (U17 châu Á)
Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Sỹ Bách tỏa sáng, tiếc nuối phút cuối (U17 châu Á)

U17 Việt Nam tấn công không nhiều nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại cực kỳ tốt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 19:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Kim Sang Sik Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN