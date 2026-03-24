Nóng nhất thể thao sáng 24/3: Fury chưa thôi hy vọng được đấu Joshua

Fury vẫn chưa thôi hy vọng được đấu Joshua

Mặc dù tuần trước ông bầu Eddie Hearn đã tỏ ra không mấy mặn mà với khả năng Anthony Joshua trở lại boxing, Tyson Fury mới đây nói anh vẫn hy vọng có thể đấu với người đồng hương, sau khi đã bỏ lỡ cơ hội vào năm 2021 vì Deontay Wilder xen vào. “Tất nhiên tôi muốn gặp cậu ấy rồi, đó sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất boxing. Để tôi giải quyết xong Makhmudov và sau đó sẽ có thời gian cho Anthony”, Fury nói.

Max Holloway thách đấu McGregor

Conor McGregor gần như chắc chắn sẽ trở lại với UFC qua sự kiện tại Las Vegas mùa hè này, và Max Holloway mới đây đã lên tiếng thách thức võ sỹ người Ireland. Holloway đã từng thua McGregor hồi năm 2013 khi cả hai cùng là võ sỹ hạng lông, nhưng hiện Holloway đang thi đấu ở hạng nhẹ còn McGregor là hạng bán trung.

Sân pickleball 1,5 triệu USD bị phá dỡ ở Mỹ vì ồn ào

Truyền thông tại bang California cho biết một sân pickleball ở thị trấn Martinez đã bị tháo dỡ sau khi vướng phải quá nhiều phàn nàn từ cư dân địa phương. Một cụm 8 sân được đặt cách không xa khu dân cư và xây từ hơn 1 năm trước với kinh phí 1,5 triệu USD, nhưng lượng người chơi quá đông đã gây ra ô nhiễm tiếng ồn, rác thải lẫn ảnh hưởng giao thông. Hội đồng của thị trấn đã quyết định bỏ phiếu và thu về số phiếu tuyệt đối ủng hộ dỡ bỏ cụm sân này, trong khi cụm các sân tennis và bóng rổ vẫn yên vị.

Truyền thông Nhật ngạc nhiên về mức lương thấp của sao NBA

Tờ Tokyo Sports mới đây tiết lộ hậu vệ Yuki Kawamura, người đang thuộc biên chế của CLB Chicago Bulls của giải NBA, chỉ hưởng mức lương vỏn vẹn 354.794 USD trong mùa 2025/26. Mức lương này thấp hơn cả số tiền hơn 570.000 USD mà Kawamura từng kiếm được khi thi đấu cho Memphis Grizzlies cũng ở NBA, nhưng quan trọng hơn là không mức lương nào của Kawamura ở NBA cao hơn 1 triệu USD. Trong khi đó hậu vệ cao chỉ 1m70 này đã đút túi 2,5 triệu USD khi thi đấu ở quê nhà mùa 2023/24, và một cựu cầu thủ NBA người Nhật là Yuta Watanabe mùa này hưởng lương 5 triệu USD trong màu áo Chiba Jets.