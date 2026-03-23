Nóng nhất thể thao sáng 23/3: Sinner đặt mục tiêu vượt Alcaraz trong 2 tháng tới

Sinner đặt mục tiêu vượt Alcaraz trong 2 tháng tới

Sau khi thắng Damir Dzumhur tại Miami Open, Jannik Sinner thẳng thắn chia sẻ mục tiêu vươn lên số 1 thế giới tại Rome Masters vào tháng 5. Tay vợt người Italia có lợi thế so với Alcaraz khi không bị trừ điểm trong vòng 2 tháng tới do năm ngoái không thi đấu. Trong khi đó, tay vợt người Tây Ban Nha phải bảo vệ hơn 2.300 điểm trong thời gian tới.

"Tôi biết tình huống của mình. Tôi không có điểm nào cần bảo vệ trong vòng 2 tháng tới. Ngay cả khi thua vòng tới, tôi cũng chẳng mất điểm nào. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là vươn lên số một thế giới. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới cách tôi thi đấu. Từ đây tới tháng 5, mọi người hãy chờ xem".

"Sharapova mới" sánh ngang huyền thoại Martina Hingis

Theo thống kê từ Opta, Mirra Andreeva, người được mệnh danh là "Sharapova mới" của làng quần vợt, vừa trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử có 30 chiến thắng tại các giải WTA 1000 trên mặt sân cứng trước tuổi 19. Trước đó, Martina Hingis và Maria Sharapova là hai tay vợt cán cột mốc này.

Holloway muốn tái đấu với McGregor

Max Holloway từng thua trước Conor McGregor vào năm 2013 với quyết định của các trọng tài. Bởi vậy, nhà cựu vô địch hạng lông của UFC không phục và sẵn sàng tái đấu với "Gã điên" ở bất kỳ hạng cân nào. "Tôi vừa thua trận trong khi McGregor muốn tái xuất. Bởi vậy, còn gì tuyệt vời hơn nếu tôi và anh ta cùng đối đầu. Anh ta từng thắng tôi một lần nhưng lần này sẽ thú vị hơn rất nhiều".

Los Angeles Lakers thắng trận thứ 9 liên tiếp

Los Angeles Lakers vừa có chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại NBA. Lần này, "nạn nhân" của họ là Orlando Magic với tỉ số sít sao 105-104. Luka Doncic vẫn là đầu tàu của Lakers khi ghi được 33 điểm. Với chuỗi trận ấn tượng này, Lakers gần như chắc suất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Tây với 46 chiến thắng và 27 thất bại.