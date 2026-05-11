Mbappe gây ngán ngẩm vì thói xấu, sao Real thừa nhận "hết thuốc chữa"

Dàn sao Real ngán ngẩm vì Mbappe lười thích nghi

Kylian Mbappe không có tên trong danh sách thi đấu của Real Madrid ở trận Siêu điển gặp Barcelona hôm Chủ nhật. Theo truyền thông Tây Ban Nha, anh phải rời sân chỉ 5 phút trước khi buổi tập hôm thứ Bảy kết thúc vì chấn thương.

Việc không phải tới Barcelona giúp tiền đạo người Pháp tránh khỏi một trong những đêm đáng quên nhất mùa giải của Real Madrid, khi đội bóng chứng kiến đại kình địch ăn mừng chức vô địch La Liga.

Dàn sao Real chán nản vì Mbappe không chịu thích nghi với lối chơi

Trên chương trình Carrusel Deportivo, nhà báo Anton Meana tiết lộ nội bộ Real Madrid đang xuất hiện những nghi ngờ về khả năng hòa nhập của Mbappe vối lối chơi chung, đặc biệt là việc kết hợp cùng Vinicius.

Theo Anton Meana, bộ đôi này chưa tạo được sự gắn kết trên sân cỏ và điều đó ảnh hưởng tới toàn đội: “Họ không hợp nhau, và Real Madrid chơi tệ hơn khi cầu thủ người Pháp có mặt trong đội hình".

Những bình luận này càng khiến các cuộc tranh luận về mùa giải thứ 2 của Mbappe tại Real Madrid trở nên căng thẳng hơn.

Anton Meana nhấn mạnh, Mbappe thậm chí không làm gì để thích nghi, dẫn tới tầm ảnh hưởng bị giảm sút. Trong khi đó, dàn sao Real dù biết nhưng cũng đành bất lực trước tình cảnh này: “Cậu ấy không làm gì để thích nghi và cũng không tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Các đồng đội đều biết điều đó. Không có giải pháp nào cả".

Mất điểm cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Các số liệu thống kê gần đây cũng khiến tranh cãi quanh vai trò của Mbappe tại Real trở nên đáng chú ý hơn. Trước trận thua Barcelona ở Siêu kinh điển, Real Madrid đã thắng 8 trong 10 trận không có Mbappe trong đội hình, đạt tỷ lệ chiến thắng 80%.

Trong những trận đấu đó, Real Madrid ghi trung bình 2,5 bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới trung bình 0,9 bàn. Những con số này càng làm gia tăng các ý kiến nghi ngờ về cách đội bóng vận hành khi Mbappe góp mặt trong đội hình.

Bên cạnh vấn đề nội bộ, Mbappe còn khiến dư luận dậy sóng bởi một bài đăng trên mạng xã hội trong trận Siêu kinh điển. Thời điểm Real bị dẫn 0-2, anh đăng tải lên Instagram hình ảnh xem trận đấu kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Hala Madrid" (Tiến lên Madrid).

Bài đăng nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt từ các cổ động viên Real Madrid. Nhà báo nổi tiếng Tomas Roncero là một trong những người công khai chỉ trích Mbappe. Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông viết: “Kylian đang cười nhạo tất cả chúng ta".