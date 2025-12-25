Nóng nhất thể thao sáng 25/12: Ferrero vẫn chưa hết sốc sau khi chia tay Alcaraz

Ferrero vẫn chưa hết sốc sau khi bị Alcaraz chia tay

Juan Carlos Ferrero cho biết ông vẫn cảm thấy bị sốc và buồn sau khi bị Carlos Alcaraz chấm dứt hợp tác sau 7 năm gắn bó. Ferrero tiết lộ giữa họ đã có sự bất đồng về thỏa thuận hợp tác, và ông bác bỏ tin đồn rằng tài chính là nguyên nhân dẫn tới hai bên không tiếp tục làm việc cùng nhau. “Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian để nhìn lại sự chia tay này, còn hiện giờ tôi cảm thấy không vui”, Ferrero nói.

Venus Williams kết hôn, Serena tặng hẳn du thuyền

Venus Williams đã làm lễ cưới với bạn trai người Italia Andrea Preti trong một đám cưới tổ chức tại Florida. Theo tin từ TMZ, lễ cưới diễn ra hơn 5 ngày và các thành viên gia đình cùng bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể đã được mời đến tiệc tùng cùng họ, cũng như lưu trú trong khu biệt thự của hai người và được đài thọ mọi chi phí. Cô chị nhà Williams đã được cô em Serena tặng riêng một du thuyền mới, và chiếc du thuyền này đã được dùng luôn để tổ chức các bữa tối giữa cô dâu chú rể và người thân, bạn bè.

Chị em nhà Williams trong đám cưới của Venus

Jake Paul được cảnh báo nên thôi boxing

Sau trận thua knock-out trước Anthony Joshua, mới đây Jake Paul đã được Joe Rogan cảnh báo rằng nên xem xét dừng sự nghiệp boxing để tránh bị ảnh hưởng đến não. Rogan, một bình luận viên kỳ cựu của UFC, nói: “Jake đâu cần thêm tiền từ boxing khi cậu ta đã kiếm đủ từ YouTube? Trầm cảm, não bộ tổn thương và nghiện ngập, đó là số phận của rất nhiều võ sỹ. Cậu ta nên dừng ở đây thì hơn”.

Ấn Độ dẫn đầu danh sách VĐV dính doping của năm 2025

Cục chống doping thế giới (WADA) đã công bố danh sách thống kê cuối cùng của năm 2025 và trong danh sách này, Ấn Độ là quốc gia có số VĐV bị phát hiện dương tính với doping nhiều nhất với 260 ca dương tính. Pháp (91) và Italia (85) xếp ở 2 vị trí tiếp theo trong khi Nga và Mỹ cùng có 76 ca, Đức là 54 trường hợp và Trung Quốc là 43 ca dương tính.