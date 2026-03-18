Nóng nhất thể thao sáng 18/3: Huyền thoại lo cho Djokovic sau khi rút khỏi Miami Open

Huyền thoại lo cho Djokovic sau khi rút khỏi Miami Open

Huyền thoại quần vợt Martina Navratilova bày tỏ lo ngại về lịch thi đấu hạn chế của Novak Djokovic sau khi tay vợt người Serbia rút lui khỏi Miami Open do chấn thương vai. Chia sẻ trên Sky Sports, nhà vô địch 18 danh hiệu đơn Grand Slam nhận định: “Thật đáng tiếc khi Djokovic, á quân năm ngoái và là một trong những tay vợt vĩ đại nhất, không thể thi đấu. Thời tiết cũng đang gây ảnh hưởng đến giải.

Navratilova cho rằng Djokovic đang thi đấu quá ít ngoài các giải Grand Slam

Chúng ta không thấy dấu hiệu gì về chấn thương vai của cậu ấy trước đó, nhưng điều kiện thi đấu ở Miami khiến bóng nặng hơn, nên rất khó nói. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn và chúng ta sớm thấy cậu ấy trở lại. Tôi nghĩ cậu ấy cần ra sân nhiều hơn trước các giải lớn. Dù đẳng cấp vẫn ở đó, nhưng bạn vẫn cần thi đấu để giữ nhịp. Dĩ nhiên, cậu ấy hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai”.

Raducanu hướng tới mùa giải đất nện

Emma Raducanu được xác nhận sẽ trở lại thi đấu tại giải Upper Austria Ladies Linz diễn ra tại Áo từ ngày 6 đến 12/4, sau khi rút lui khỏi Miami Open. Tại đây, cô sẽ cùng tài năng trẻ Alex Eala người Philippines khởi động mùa giải sân đất nện 2026.

Upper Austria Ladies Linz là giải đấu thuộc hệ thống WTA 500, vốn trước đây được tổ chức trên mặt sân cứng trong nhà, nhưng ở mùa giải năm nay đã chuyển sang sân đất nện trong nhà. Đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu diễn ra với mặt sân mới, đồng thời là kỳ tổ chức thứ 35 trong lịch sử.

Usyk đàm phán các đai vô địch

Sergey Lapin, giám đốc đội của Oleksandr Usyk, xác nhận đang tiến hành các cuộc đàm phán về tương lai các danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới (WBC, IBF, WBA) của võ sĩ người Ukraine, sau khi phải đối mặt với lời kêu gọi bị tước đai WBA từ đối thủ Murat Gassiev. Usyk đang gây tranh cãi khi nhận lời thượng đài với huyền thoại kickboxing Rico Verhoeven vào tháng 5.

WBC cho biết chiếc đai vô địch của họ có thể sẽ được đưa ra bảo vệ, xét đến danh tiếng và đẳng cấp của Verhoeven trong làng kickboxing. Tuy nhiên, các tổ chức quyền anh đang chịu áp lực phải làm rõ lập trường, bởi khả năng các danh hiệu được mang ra tranh là không cao ở thời điểm hiện tại.

Hamilton cảnh báo Ferrari

Lewis Hamilton đã lên tiếng cảnh báo Ferrari rằng đội đua Italia sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bắt kịp Mercedes, đội đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng.

Dù vừa giành podium đầu tiên cùng Ferrari tại chặng GP Trung Quốc, tay đua người Anh vẫn giữ cái nhìn thực tế: “Chúng tôi biết mình còn rất nhiều việc phải làm. Khi Mercedes đạt phong độ như hiện tại, họ không hề dễ bị đánh bại”.