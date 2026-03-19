Nóng nhất thể thao sáng 19/3: Chú của Nadal khuyên Alcaraz rút bớt số giải đấu

Chú của Nadal khuyên Alcaraz rút bớt số giải đấu

Ông Toni Nadal mới đây đã bình luận rằng với sự mệt mỏi lộ rõ, Carlos Alcaraz nên cân nhắc rút khỏi một số giải đấu để tập trung thể lực cho các giải quan trọng nhất. “Cậu ấy đã thi đấu tối đa khoảng 17 trên tổng số 18 trận ở tất cả những giải tham dự. Sự mệt mỏi đã thể hiện rõ ở các đợt bóng bền. Tôi biết Carlos đang tranh vị trí số 1 nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy bỏ bớt giải trong lịch trình”, ông Toni Nadal nói.

Ông Toni Nadal khuyên Alcaraz nên bớt số giải tham dự

Sabalenka phản ứng sau khi bị chỉ trích vì rút khỏi Dubai Open

Aryna Sabalenka trước thềm giải Miami Open đã bày tỏ sự không bằng lòng khi quyết định rút khỏi Dubai Open của cô vấp phải nhiều chỉ trích. Sabalenka bị chấn thương hông nên rút lui dù đã đến tập ở Dubai, nhưng phát ngôn của giám đốc giải đấu Salah Tahlak rằng những trường hợp rút đột ngột này nên bị trừ điểm đã khiến Sabalenka phải phản ứng lại.

“Rất buồn khi có những người điều hành giải đấu không quan tâm đến sức khỏe các tay vợt. Họ chỉ biết bán được bao nhiêu vé thôi. Phát ngôn của ông ta khiến tôi đang nghĩ mình có bao giờ muốn trở lại thi đấu ở giải đó”, Sabalenka nói.

Diễn biến mới vụ đặc cách gây tranh cãi ở tuyển bóng bàn Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc cho biết tay vợt Ryu Yerim đã bị loại khỏi tuyển bóng bàn Hàn Quốc sau phản ứng gay gắt của dư luận về quy chế tuyển chọn. Ryu là con gái của nhà cựu vô địch Olympic Yoo Nam Kyu và đã đứng hạng 78 thế giới vào cuối năm 2025, và theo quy định của Liên đoàn bóng bàn Hàn Quốc, các tay vợt dưới 19 tuổi đứng trong top 100 sẽ được đặc cách lên tuyển mà không cần thi đấu tuyển chọn.

Vấn đề trở nên um xùm khi Ryu không những được chọn theo tiêu chí, cô này còn có ông bố không những là tay vợt tiếng tăm mà còn giữ vị trí lãnh đạo trong ban huấn luyện. Thế nên dù điều luật trên đã có từ trước khi Ryu lọt top 100 thế giới, cô cùng với một tay vợt khác đã bị rút khỏi danh sách đội tuyển để xoa dịu dư luận. Hiện Liên đoàn bóng bàn Hàn Quốc đã hủy bỏ cơ chế đặc cách và ngay cả các VĐV độ tuổi trưởng thành cũng chỉ được đặc cách vào tuyển khi nằm trong top 20 thế giới.

Tuyển trẻ boxing Việt Nam dự kiến nhận 1 suất dự Olympic

Võ sỹ Nguyễn Thị Huyền của tuyển trẻ boxing Việt Nam đã lọt vào tứ kết giải Future Cup 2026 ở Thái Lan vừa qua, và kết quả này hứa hẹn sẽ cho Huyền 1 suất dự Thế vận hội trẻ 2026. Lý do là bởi bên cạnh suất dự Olympic qua kết quả thi đấu, các tay đấm có thứ hạng cao cũng có cơ hội và Huyền đang có thứ hạng cao ở hạng cân 57kg nữ.