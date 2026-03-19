Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Barca hạ Newcastle 7-2: "Chích chòe" không tệ nhưng thầy trò Flick quá tàn nhẫn

Sự kiện: Barcelona

Barcelona giành chiến thắng hủy diệt trước Newcastle để tiến vào tứ kết Champions League, nhưng đằng sau tỷ số cách biệt là một thế trận không hề dễ dàng. Đại diện nước Anh đã tạo ra không ít cơ hội, song sự khác biệt về bản lĩnh và khả năng tận dụng đã khiến họ phải trả giá đắt.

Thế trận không chênh lệch như tỷ số

Lamine Yamal ăn mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2.

Dù để thua đậm, Newcastle thực tế không hề lép vế trước Barcelona, đặc biệt ở lượt đi. Đại diện Premier League tung ra tới 16 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích, so với 9 cú sút (5 trúng đích) của đối thủ, dù chỉ kiểm soát bóng 46%. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) giữa hai đội cũng gần như cân bằng (1.37 so với 1.42), phản ánh thế trận giằng co hơn nhiều so với cách biệt tỷ số.

Newcastle chơi chủ động, pressing tầm cao và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng. Barcelona tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong những tình huống quyết định, trong khi Newcastle thiếu sự sắc bén cần thiết. Ngoài ra, đội bóng Tây Ban Nha cũng nhỉnh hơn về kiểm soát với tỷ lệ chuyền chính xác 88% so với 79%, qua đó giữ nhịp trận đấu tốt hơn.

Hiệp 2 sụp đổ và sự khác biệt đẳng cấp

Robert Lewandowski với 1 cú đúp trong trận đấu với Newcaslte.

Bước ngoặt đến ở lượt về khi Newcastle không thể duy trì sự cân bằng. Sau hiệp 1 còn giằng co, đại diện nước Anh đánh mất thế trận trong hiệp 2 và liên tiếp nhận bàn thua.

Barcelona cho thấy khả năng tăng tốc và tận dụng sai lầm đối thủ cực kỳ ấn tượng. Chỉ trong 45 phút cuối, đội bóng này ghi tới 5 bàn thắng từ 8 cú sút trúng đích, đạt hiệu suất rất cao. Ngược lại, Newcastle không duy trì được sự tổ chức, chỉ có thêm 3 cú sút trúng đích, đồng thời để mất bóng nguy hiểm tới 11 lần ở khu vực 1/3 sân nhà. Tỷ lệ tranh chấp thành công giảm xuống khoảng 42%, cho thấy sự lép vế rõ rệt.

Những điều chỉnh chiến thuật của Newcastle trong hiệp 2 không mang lại hiệu quả, khi họ vừa gặp vấn đề trong phòng ngự, vừa không duy trì được áp lực như hiệp đầu. Khi tâm lý đi xuống, hệ thống vận hành cũng dần rối loạn, tạo điều kiện để Barcelona khai thác khoảng trống và gia tăng cách biệt.

Từ một thế trận cân bằng, Newcastle sụp đổ chỉ trong một hiệp đấu. Ngược lại, Barcelona khẳng định đẳng cấp bằng khả năng kiểm soát, tăng tốc đúng thời điểm và kết liễu trận đấu một cách lạnh lùng.

-19/03/2026 09:30 AM (GMT+7)
