Nóng nhất thể thao sáng 17/3: Alcaraz thừa nhận mệt mỏi vì bị "săn đuổi"

Alcaraz mệt mỏi vì luôn trở thành mục tiêu của đối thủ

Carlos Alcaraz thừa nhận cảm thấy “mệt mỏi” vì luôn trở thành mục tiêu bị săn đuổi sau thất bại trước Daniil Medvedev tại bán kết Indian Wells Masters. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu mùa giải 2026 đầy ấn tượng với chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trước khi dừng bước sau thất bại 3-6, 6-7(3).

Alcaraz đã phải đón nhận thất bại đầu tiên trong năm 2026

Trước đó, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng từng mất một set trước Arthur Rinderknech và hài hước nói rằng mình “phải đối đầu với Roger Federer mỗi ngày”. Tuy nhiên sau trận thua Medvedev, Alcaraz thừa nhận áp lực khi luôn bị các đối thủ chơi với phong độ cao nhất.

Khó có thể hy vọng vào Nole ở Roland Garros

Novak Djokovic đã quyết định rút khỏi Miami Open do chấn thương vai, theo xác nhận từ ATP. Tay vợt số 3 thế giới vừa dừng bước ở vòng bốn Indian Wells Masters sau trận thua ba set trước Jack Draper.

Việc bỏ giải khiến Djokovic mất 650 điểm xếp hạng từng giành được khi vào chung kết năm ngoái, đồng thời có nguy cơ rơi khỏi top 3 thế giới. Ngôi sao Serbia từng sáu lần vô địch tại Miami nhưng những năm gần đây ít tham dự giải. Tại Indian Wells vừa qua, Djokovic thi đấu với ống tay hỗ trợ do đang gặp vấn đề về thể lực.

Theo đánh giá của huyền thoại Boris Becker, với thể trạng và phong độ hiện tại của Novak Djokovic, việc anh có thể chinh phục Grand Slam thứ 25 ở Roland Garros là điều không tưởng.

Hamilton thích thú sau màn so kè với Leclerc

Lewis Hamilton thừa nhận cảm thấy “rất vui” sau cuộc chiến căng thẳng với đồng đội Charles Leclerc tại Chinese Grand Prix. Tay đua người Anh kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ ba, vượt qua Leclerc trong khi bộ đôi Mercedes gồm George Russell và Kimi Antonelli chiếm hai vị trí dẫn đầu.

Hamilton cho biết đây là một trong những cuộc đua thú vị nhất của anh trong thời gian dài, đặc biệt là màn so kè bánh xe với Leclerc ở những vòng cuối. Theo nhà vô địch thế giới nhiều lần, cuộc chiến công bằng và kịch tính như vậy chính là điều người hâm mộ mong muốn.

Tom Aspinall được kỳ vọng kiếm tiền lớn ngoài sàn đấu

Ông bầu quyền Anh Eddie Hearn tin rằng nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall có thể kiếm nhiều tiền từ hợp đồng thương mại hơn cả một số trận đấu gần đây. Hearn đã ký hợp đồng với Aspinall cho công ty quản lý mới của mình, nhằm phát triển sự nghiệp của võ sĩ cả trong lẫn ngoài lồng bát giác của Ultimate Fighting Championship. Ban đầu, Hearn khá bất ngờ với phong cách khiêm tốn của Aspinall, nhưng sau khi công bố kế hoạch hợp tác, ông cho rằng võ sĩ người Anh có tiềm năng thương mại rất lớn.

UFC White House bị chê và cần thay đổi lớn

Sự kiện UFC White House vừa công bố danh sách các trận đấu nhưng phản ứng từ người hâm mộ khá lạnh nhạt. Nhiều ý kiến cho rằng thẻ đấu chưa đáp ứng kỳ vọng lớn mà Ultimate Fighting Championship từng đặt ra.

Một số chuyên gia đề xuất thay đổi trận chính bằng màn so tài giữa Jon Jones và Alex Pereira để tăng sức hút. Theo họ, cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ hàng đầu này mới xứng đáng làm tâm điểm của sự kiện, thay vì trận tranh đai tạm thời như kế hoạch ban đầu.