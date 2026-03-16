Nóng nhất thể thao sáng 16/3: Sinner lập kỳ tích sánh vai Djokovic và Federer

Sinner lập kỳ tích sánh vai Djokovic và Federer

Theo thống kê của OptaAce, Sinner hiện là 1 trong 3 tay vợt duy nhất để thua ít hơn 30 game trên đường vào chung kết đơn nam tại Indian Wells kể từ năm 2000. Đáng chú ý, 2 tay vợt khác từng đạt được thành tích này là Novak Djokovic và Roger Federer với mỗi người có 3 lần có được cột mốc ấy.

Djokovic thắng ít hơn 30 game trong các năm 2007, 2011 và 2015. Còn Federer làm được điều đó vào các năm 2004, 2017 và 2019.

Sinner tìm lại phong độ

Rybakina muốn vươn lên vị trí số 1 thế giới

Elena Rybakina khẳng định việc vươn lên số 1 thế giới là “mục tiêu lớn nhất” của cô. Tay vợt số 3 thế giới đang là đương kim vô địch WTA Finals và Australian Open. Cô chia sẻ: "Đúng vậy, đó chắc chắn là mục tiêu lớn nhất, mục tiêu tiếp theo của tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện trong năm nay, và hy vọng sẽ thành hiện thực".

Nhà vô địch Grand Slam tiết lộ lý do mẹ cô “phát cuồng” Alex Eala

Nhà vô địch đánh đôi Grand Slam Desirae Krawczyk cho biết mẹ cô “phát cuồng” với Alex Eala khi chia sẻ về nguồn gốc Philippines chung của họ: "Mẹ tôi là người Philippines và bà nói rằng muốn đi xem Alex Eala thi đấu". Krawczyk còn tiết lộ mẹ cô từng đề nghị nấu món ăn Philippines cho Eala.

Jake Paul muốn đấu Ngannou

Trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump gần đây, Jake Paul đã tiết lộ đối thủ mà bản thân muốn đấu sắp tới: "Tôi sẽ không gặp lại Joshua. Tôi cần thi đấu ở hạng cân phù hợp. Tôi nghĩ Francis Ngannou là đối thủ tôi muốn gặp".