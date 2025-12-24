Bóng chuyền nữ Thái Lan "thắng may" Việt Nam ở SEA Games, thừa nhận 4 điểm yếu

Báo Thái Lan (tờ Thairath) mới đây thẳng thắn thừa nhận, chiến thắng trước bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33 không còn mang dáng dấp của sự áp đảo quen thuộc. Từ góc nhìn chuyên môn bóng chuyền, đây không chỉ là câu chuyện phong độ nhất thời, mà phản ánh những lỗ hổng mang tính hệ thống của tuyển nữ Thái Lan trong giai đoạn chuyển giao. Và nếu không kịp vá lại, đó chính là “điểm yếu” để Việt Nam tiếp tục khai thác.

Người Thái nhìn ra những "lỗ hổng" mà họ cần phải sửa đổi

Bước một thiếu ổn định

Điểm yếu lớn nhất của Thái Lan hiện tại nằm ở khâu đỡ bước một. Khi không còn duy trì được độ chính xác cao, toàn bộ hệ thống tấn công nhanh, vốn là “đặc sản” của họ, lập tức suy giảm. Trước sức ép giao bóng có chủ đích, Thái Lan buộc phải đẩy bóng cao, mất tốc độ và dễ bị đọc bài.

Với Việt Nam, đây là chìa khóa chiến thuật rõ ràng, giao bóng chiến thuật, nhắm thẳng vào những vị trí chuyền một non kinh nghiệm, buộc Thái Lan rời xa lối chơi nhanh, thứ từng giúp họ thống trị Đông Nam Á.

Hàng chắn thấp, thiếu chiều cao đối kháng

So với các đối thủ đang lên trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, hàng chắn của Thái Lan lộ rõ hạn chế về thể hình và tầm với. Khi không còn đủ tốc độ để bù đắp, hệ thống chắn bóng trở nên mong manh, dễ bị khoan thủng bởi các mũi tấn công biên và đánh sau vạch 3m.

Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác bằng cách đa dạng hóa hướng tấn công, kéo giãn hàng chắn, đặc biệt tận dụng những tay đập có thể hình và sức bật tốt, điều mà các thế hệ trước của Việt Nam còn thiếu, nhưng hiện nay đã cải thiện rõ rệt.

Việt Nam có 4 điểm làm tốt hơn so với Thái Lan

Phụ thuộc kinh nghiệm, thiếu đột biến từ lực lượng kế cận

Thái Lan đang ở giai đoạn “quá độ” khi các trụ cột giàu kinh nghiệm vẫn là điểm tựa, nhưng lực lượng trẻ chưa đủ bản lĩnh để tạo khác biệt khi vào sân. Điều này khiến đội hình dễ bị bắt bài, thiếu phương án xoay chuyển cục diện khi gặp khó.

Ngược lại, Việt Nam ngày càng tự tin trong việc sử dụng lớp VĐV mới, sẵn sàng chơi sòng phẳng và không e dè tâm lý. Trong những thời điểm then chốt, sự liều lĩnh có kiểm soát lại trở thành lợi thế của Việt Nam trước một Thái Lan có phần chùn tay.

Điều chỉnh chiến thuật chậm khi bị ép thế trận

Một điểm yếu khác được chính truyền thông Thái Lan chỉ ra là khả năng điều chỉnh trong trận đấu. Khi lối chơi sở trường bị phong tỏa, Thái Lan thường mất nhiều thời gian để tìm phương án mới, tạo ra khoảng trống tâm lý cho đối thủ bứt lên.

Với Việt Nam, điều này mở ra cơ hội rõ ràng: đánh nhanh, dồn ép liên tục, không cho Thái Lan “thở” và kịp tái cấu trúc lối chơi, yếu tố từng giúp họ lật ngược thế cờ trong quá khứ.

ĐT nữ Thái Lan thay vì tự tin, ngày càng trở nên e dè khi gặp Việt Nam

Việc Thái Lan vẫn có thể thắng Việt Nam, nhưng phải vất vả đến set 5, không còn là lời khẳng định sức mạnh, mà là hồi chuông cảnh báo. Khoảng cách từng được xem là “không thể san lấp” giờ đây đã thu hẹp rõ rệt.

Nếu Thái Lan không sớm khắc phục bốn điểm yếu chí mạng này, Việt Nam không chỉ đủ sức gây khó, mà hoàn toàn có thể lật đổ thế độc tôn, biến những chiến thắng sát nút hôm nay thành kết quả đảo chiều trong tương lai rất gần.