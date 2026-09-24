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Trực tiếp Nhật Bản - Uruguay: "Samurai Xanh" áp đảo đối thủ (Giao hữu)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Nhật Bản

(17h ngày 24/9) Đội tuyển Nhật Bản sở hữu lợi thế lớn để chủ động chơi áp đảo trước Uruguay đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, với chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

17h05 24/9 | Miyagi Stadium

Nhật Bản
Trực tiếp Nhật Bản - Uruguay: "Samurai Xanh" áp đảo đối thủ (Giao hữu) - 1
0 - 0
Trực tiếp Nhật Bản - Uruguay: "Samurai Xanh" áp đảo đối thủ (Giao hữu) - 1
Uruguay
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp Nhật Bản - Uruguay: "Samurai Xanh" áp đảo đối thủ (Giao hữu) - 1
Suzuki, Tomiyasu, Watanabe, Ito, Kubo, Sano, Kamada, Nakamura, Junya, Maeda, Shiogai
Trực tiếp Nhật Bản - Uruguay: "Samurai Xanh" áp đảo đối thủ (Giao hữu) - 1
Fiermarin, Araujo, Caceres, Giménez, Sanabria, Bentancur, Bernal, Pellistri, Martinez, Maxi Araujo, Aguirre

Phong độ trái ngược giữa hai đội bóng

Đội tuyển Nhật Bản bước vào trận giao hữu quốc tế này với tâm lý hưng phấn nhờ duy trì phong độ vô cùng ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ nhận đúng 1 thất bại, hòa 2 và giành 2 chiến thắng. Lối chơi kỷ luật, giàu thể lực cùng khả năng chuyển trạng thái chớp nhoáng giúp "Samurai Xanh" luôn là đối thủ vô cùng khó chịu mỗi khi được thi đấu tại quê nhà.

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Uruguay lại đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua (hòa 4, thua 3).

Việc phải hành quân sang châu Á để thử nghiệm đội hình dưới thời tân HLV Diego Forlan đang mang lại rất nhiều bài toán hóc húa cho đại diện Nam Mỹ.

Lịch sử đối đầu và phân tích chiến thuật

Lịch sử ghi nhận 9 lần đụng độ giữa hai đội bóng. Uruguay nhỉnh hơn về tổng số chiến thắng với 4 lần đánh bại đối thủ, trong khi Nhật Bản có 2 lần ca khúc khải hoàn và 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Tuy nhiên, nếu xét riêng ở 3 lần chạm trán gần nhất, "Samurai Xanh" hoàn toàn bất bại trước đại diện Nam Mỹ.

Với lợi thế sân nhà, lực lượng đạt trạng thái lý tưởng cùng phong độ ổn định hơn, Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Sự thiếu vắng quân bài chiến lược Valverde sẽ khiến tuyến giữa Uruguay gặp nhiều trục trặc trước sức ép dồn dập từ phía chủ nhà.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2026 12:20 PM (GMT+7)
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