Nóng nhất thể thao trưa 21/9: Hàn Quốc kiện lên BTC ASIAD vì nghi bị chủ nhà chơi chiêu

Hàn Quốc kiện lên BTC ASIAD vì nghi bị chủ nhà Nhật Bản chơi chiêu

Theo thông tin từ hãng thông tấn Yonhap, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc đã phải hủy buổi tập vào sáng 20/9 do xe buýt đưa đón không đến đúng giờ. Sự cố này xảy ra chỉ vài giờ trước khi đội bước vào trận chung kết ASIAD 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đội tuyển Hàn Quốc dự kiến có buổi tập ném rổ vào buổi sáng để làm quen với sân bãi, chuẩn bị cho trận đấu diễn ra lúc 19h40 tại Aichi International Arena. Ở trận này, đội bóng xứ kim chi đã chiến thắng với tỷ số 67-57 trước đội chủ nhà. Dù vậy những sự cố bên lề vẫn khiến NHM đội bóng Hàn Quốc bức xúc.

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc cho biết sẽ gửi khiếu nại tới Ban tổ chức ASIAD và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) về sự việc này.

Djokovic tự hào vì được so sánh với Alcaraz và Sinner

Trong đoạn trích từ cuộc phỏng vấn sắp phát sóng của Djokovic trên podcast "Cold as Balls" của Kevin Hart, tay vợt người Serbia đã nói về Alcaraz và Sinner: "Các bạn biết đấy, tôi nghĩ bất kỳ ai theo dõi quần vợt đều biết Sinner và Alcaraz. Các bạn biết họ thi đấu như thế nào, đúng không? Biết phong cách của họ chứ? Họ giống ai nào?"

Hart đáp: “Chính anh. Tôi hoàn toàn nghiêm túc". Djokovic tiếp lời: “Với tôi, đó là lời khen lớn nhất. Nếu tôi có thể tạo ra ảnh hưởng, tôi rất vui, bởi đó chính là mục đích thi đấu".

Djokovic tự hào khi được so sánh với Alcaraz và Sinner

Rafael Jodar khiến Nadal kinh ngạc

Rafael Jodar đã có màn ra mắt Davis Cup trong màu áo Tây Ban Nha không thể ấn tượng hơn khi giành chiến thắng áp đảo. Tay vợt 20 tuổi có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại Cristian Garin với tỷ số 6-0, 6-2 để giúp Tây Ban Nha dẫn Chile 2-0 ngay trên sân khách.

Anh vừa đạt được một thành tích mà Rafael Nadal chưa từng làm được trong thời gian khoác áo đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha tại Davis Cup. Nadal ra mắt Davis Cup từ năm 2004, khi mới 17 tuổi, nhưng khởi đầu của anh không phải là chiến thắng. Nadal để thua Jiri Novak của CH Séc.

Mỹ bị loại khỏi Davis Cup

CH Séc đã giành quyền vào tứ kết Davis Cup năm nay sau khi thắng Mỹ. Với tuyển quần vợt Mỹ, họ bị loại khi Ben Shelton và Learner Tien đều thất bại ở các trận đánh đơn. Thất bại của Shelton là bất ngờ lớn nhất. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của tay vợt người Mỹ, chỉ một ngày sau khi anh thất bại trước Lehecka.

Quy trình kiểm tra doping Joshua – Fury “đã không được tuân thủ”

Eddie Hearn cho rằng một lỗ hổng trong hợp đồng đã khiến Tyson Fury “không tuân thủ” quy trình kiểm tra doping được quy định cho trận đại chiến với Anthony Joshua: "Quy trình kiểm tra doping vẫn giống như những gì chúng tôi luôn đưa vào hợp đồng. Nhưng nó đã không được tuân thủ đúng theo hình thức ban đầu. Tôi thực sự không nhất thiết trách Tyson Fury về điều đó".

Joshua và Fury từng ký các thỏa thuận riêng với ông trùm quyền lực người Saudi Arabia, Turki Alalshikh, để chạm trán vào cuối năm nay. Tuy nhiên, những khác biệt trong hợp đồng của hai võ sĩ đã khiến việc công bố chính thức trận đấu bị trì hoãn.