Trực tiếp bóng đá Lào - Brunei: Phạt đền mở tỉ số (FIFA ASEAN Cup)

16h, 24/9 | Mong Kok Lào 1 - 0 Brunei (H1: 1-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lào vs Brunei Brunei Điểm Vilaphonh Phommachan Sonesanith Thongkhamsavath Sangvilay Keonuchanh Phetsomphone Singsavang Bounkong Xaykhampheng Roman Angot Điểm Nyaring Aminuddi Hariz Herman Syamra Aizad Zaidi Sahrizam Jufri Azman Rahman Adanan Khallidden Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lào Lào Brunei Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Bounkong (phạt đền) 4' Tình huống nổi bật 11’ Không vào!!! Thủ môn của Lào vừa có pha cứu thua rất hay dù Said đã tung ra cú vô lê căng về phía góc xa khung thành. 9’ Không được! Lào phối hợp ngay rìa vòng cấm của Brunei nhưng cú dứt điểm chưa thể tung ra do bị hậu vệ đối thủ áp sát. 4’ VÀ...OOOOO!! LÀO 1-0 BRUNEI! Bounkong được trao trọng trách dứt điểm phạt đền và hoàn thành tốt nhiệm vụ với cú sút chìm vào góc bên phải. 2’ PHẠT ĐỀN CHO LÀO! Cầu thủ Lào ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. 1’ Trận đấu bắt đầu! Brunei giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vilaphonh, Phommachan, Sonesanith, Thongkhamsavath, Sangvilay, Keonuchanh, Phetsomphone, Singsavang, Bounkong, Xaykhampheng, Roman Angot Nyaring, Aminuddi, Hariz Herman, Syamra, Aizad Zaidi, Sahrizam, Jufri, Azman, Rahman, Adanan, Khallidden

Lào hướng tới mục tiêu dài hạn bằng dàn nhân tố chất lượng

Đội tuyển Lào quyết tâm coi FIFA ASEAN Cup 2026 là bệ phóng quan trọng cho các cầu thủ nhằm xây dựng một đội hình chất lượng trong vài năm tới.

Theo thống kê, đội bóng xứ Triệu voi sở hữu khoảng 8 cầu thủ vừa tham dự kỳ AFF Cup 2026. Lực lượng của Lào đáng chú ý với 2 cái tên đang thi đấu tại nước ngoài, bao gồm tiền vệ Damoth Thongkhamsavath đang khoác áo CLB Thanh Hóa và tiền vệ Roman Angot sinh ra tại Pháp.

Sự xuất hiện của hai gương mặt đắt giá này hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cùng sự biến hóa trong lối chơi của Lào.

Sự chuẩn bị của Brunei và cán cân lực lượng giữa hai đội

Ở bên kia chiến tuyến, Brunei đã triệu tập 23 cầu thủ cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó, có 8 cầu thủ thuộc biên chế DPMM FC, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Malaysia.

Việc sử dụng nhóm cầu thủ chơi bóng cùng nhau ở môi trường chất lượng giúp Brunei sở hữu sự gắn kết và ăn ý khá tốt trong đội hình.

Dù cả Lào và Brunei đều thuộc nhóm các đội bóng yếu tại khu vực Đông Nam Á, rất khó để kỳ vọng họ tranh chấp chức vô địch tại sân chơi này.

Mặc dù vậy, khi đặt lên bàn cân, Lào vẫn chiếm ưu thế nhờ sở hữu dàn cầu thủ có kỹ năng cá nhân tốt hơn cùng tư duy chiến thuật sắc sảo hơn đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Trong 8 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lào áp đảo hoàn toàn khi giành tới 7 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận.

Đáng chú ý, trận thắng duy nhất của Brunei diễn ra vào năm 2022 chỉ mang tính chất giao hữu, trong khi toàn bộ 7 thắng lợi của đại diện xứ Triệu voi đều đến từ các giải đấu chính thức. Với thành tích đối đầu vượt trội, Lào tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.