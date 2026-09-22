Nóng nhất thể thao sáng 22/9: Sinner có thể vắng toàn bộ tour châu Á

Sinner có thể vắng toàn bộ tour châu Á

Jannik Sinner mặc dù vẫn có tên trong danh sách dự China Open (30/9 - 6/10) nhưng anh có thể sẽ vắng mặt toàn bộ các giải đấu ở châu Á để hồi phục tối đa. Sinner đã không thi đấu kể từ sau Wimbledon và ban đầu đã định trở lại ở Cincinnati Open, nhưng chấn thương gối đã trì hoãn kế hoạch tái xuất. Báo chí Italia đang đồn rằng Sinner sẽ chỉ thi đấu tại Vienna Open vào cuối tháng 10.

Jannik Sinner

Rybakina được khuyên không cố thi đấu trong 2 tháng

Chức vô địch US Open của Elena Rybakina được đánh đổi bằng việc cô tiêm thuốc giảm đau trong suốt giải đấu để làm dịu cơn đau từ chấn thương mắt cá. Nên mặc dù vẫn ghi danh dự China Open, Rybakina hiện đang được một số thành viên ban huấn luyện khuyên cô nên giảm tần suất thi đấu để chấn thương khỏi dần. Hiện Rybakina vẫn có tên trong danh sách dự mọi giải đấu cho tới hết năm.

Joshua trở lại với HLV cũ cho trận gặp Fury

Sau 5 năm thay đổi HLV thường xuyên sau mỗi trận thua, Anthony Joshua đã quyết định trở lại với HLV Ben Davison để chuẩn bị cho trận gặp Tyson Fury. Joshua đã thôi cộng tác với HLV Davison từ sau trận thua Daniel Dubois năm 2024, tuy nhiên HLV Davison và Joshua vẫn giữ liên lạc và giờ Joshua trở lại với HLV này vì ông nắm khá rõ Fury.

Phim tài liệu về Mike Tyson ra mắt tháng 10

Một serie phim tài liệu 4 phần về Mike Tyson sẽ được trình chiếu trên Netflix bắt đầu từ ngày 13/10 tới. Loạt phim tài liệu sẽ đưa tới khán giả cuộc đời của Tyson cả trên võ đài boxing lẫn cuộc sống cá nhân và cả những thành tựu ngoài thể thao mà ông đạt được.